Com retorno de Arboleda, São Paulo se reapresenta no CT da Barra Funda

Crédito: Erico Leonan/São Paulo FC

Além de uma conversa entre o técnico Hernán Crespo e a diretoria, o treino do São Paulo contou com uma novidade: o zagueiro Arboleda voltou a treinar com o time após a disputa da Copa América, competição em que ele foi convocado para defender a seleção do Equador.

ATUAÇÕES: Defesa do São Paulo vai mal após a saída de Miranda

O defensor não entra em campo pelo Tricolor desde a final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, no dia 23 de maio. Desde então, ele ficou de fora do jogo contra o Fluminense devido a uma ida em uma festa clandestina. Logo depois, foi convocado para a seleção equatoriana.

VEJA A TABELA E SIMULE A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO 2021! Sem ele na defesa, o São Paulo vem tendo um desempenho defensivo ruim. O time sofreu onze gols em nove jogos do Campeonato Brasileiro e está na zona de rebaixamento da competição, com apenas cinco pontos conquistados. Arboleda desfalcou o São Paulo em 12 partidas desde a sua última participação pelo clube do Morumbi. Neste intervalo de tempo, foram duas vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Crespo vem escalando a defesa com o trio Bruno Alves, Miranda e Léo. Quando o camisa 23 se lesiona, Diego Costa forma o trio de zagueiro titular.