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futebol

Com retorno de Arboleda, São Paulo se reapresenta no CT da Barra Funda

Zagueiro volta ao time depois de disputar a Copa América pelo Equador...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 14:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jul 2021 às 14:06
Crédito: Erico Leonan/São Paulo FC
Além de uma conversa entre o técnico Hernán Crespo e a diretoria, o treino do São Paulo contou com uma novidade: o zagueiro Arboleda voltou a treinar com o time após a disputa da Copa América, competição em que ele foi convocado para defender a seleção do Equador.
ATUAÇÕES: Defesa do São Paulo vai mal após a saída de Miranda
O defensor não entra em campo pelo Tricolor desde a final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, no dia 23 de maio. Desde então, ele ficou de fora do jogo contra o Fluminense devido a uma ida em uma festa clandestina. Logo depois, foi convocado para a seleção equatoriana.
VEJA A TABELA E SIMULE A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO 2021! Sem ele na defesa, o São Paulo vem tendo um desempenho defensivo ruim. O time sofreu onze gols em nove jogos do Campeonato Brasileiro e está na zona de rebaixamento da competição, com apenas cinco pontos conquistados. Arboleda desfalcou o São Paulo em 12 partidas desde a sua última participação pelo clube do Morumbi. Neste intervalo de tempo, foram duas vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Crespo vem escalando a defesa com o trio Bruno Alves, Miranda e Léo. Quando o camisa 23 se lesiona, Diego Costa forma o trio de zagueiro titular.
O equatoriano deve voltar a escalação contra o Internacional, na próxima quarta-feira (07), às 21h30, no Beira-Rio, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

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