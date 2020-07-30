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futebol

Com retorno das listras, Juventus lança nova camisa para 2020/2021

Com o retorno das listras pretas e brancas desenhadas, clube de Turim lançou seu mais novo modelo desenvolvido pela Adidas. Equipe é a eneacampeã italiana...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 14:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jul 2020 às 14:43
Crédito: Divulgação/Adidas
A Adidas, fornecedora de material esportivo da Juventus (ITA), divulgou nesta quinta-feira (30), o novo uniforme da Velha Senhora para a próxima temporada.
O desenho tradicional das listras pretas e brancas voltou neste modelo. As listras são projetadas como uma pincelada única na frente e nas mangas, dando ao uniforme um novo e atraente design, mantendo o DNA do clube e marcando o início de uma nova era.
Outra novidade do novo uniforme é a cor dourada, que acrescenta um toque de elegância nas listras, no escudo do clube e nos detalhes dos patrocinadores
A nova camisa da Juventus já está disponível para compra a partir desta quinta-feira, em todas as lojas físicas da Juventus e na Loja Online oficial.

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