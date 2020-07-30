Com retorno das listras, Juventus lança nova camisa para 2020/2021

Crédito: Divulgação/Adidas

A Adidas, fornecedora de material esportivo da Juventus (ITA), divulgou nesta quinta-feira (30), o novo uniforme da Velha Senhora para a próxima temporada.

O desenho tradicional das listras pretas e brancas voltou neste modelo. As listras são projetadas como uma pincelada única na frente e nas mangas, dando ao uniforme um novo e atraente design, mantendo o DNA do clube e marcando o início de uma nova era.

Outra novidade do novo uniforme é a cor dourada, que acrescenta um toque de elegância nas listras, no escudo do clube e nos detalhes dos patrocinadores