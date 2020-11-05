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futebol

Com respaldo, Werder Bremen não cede jogadores às suas seleções

Clube considera todos os países como locais de risco após aumento de casos de Covid-19 em todo o mundo. Apenas goleiro tcheco poderá jogar amistoso na Alemanha...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 10:00

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 10:00

Crédito: Osako é um dos prejudicados pela medida imposta pelo Werder Bremen (Patrik Stollarz / AFP / POOL
O Werder Bremen proibiu seus jogadores de viajarem para a disputa de partidas entre seleções, revelou a “Kicker”. O aumento de casos de Covid-19 faz com que o clube considere todos os países como destinos de risco. O fato obrigaria diversos jogadores da Bundesliga a realizarem uma quarentena de cinco dias após os seus retornos.
Após Felix Agu testar positivo para o novo coronavírus, cinco jogadores serão afetados pela medida imposta pelo time. O goleiro Jiri Pavlenka será o único com permissão para jogar um amistoso, pois a República Tcheca enfrenta a Alemanha na próxima quarta-feira e o atleta já se encontra no país em que o duelo será realizado.
A Fifa permitiu que os clubes não possuem a obrigação de liberar seus jogadores para compromissos internacionais em países de risco. Com isso, o Werder Bremen não infringe nenhuma lei e tem respaldo do órgão máximo do futebol.

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