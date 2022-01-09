Com reservas, Grêmio perde para o XV de Jaú, mas avança como líder do Grupo 10 da Copinha

Na tarde deste domingo (9), XV de Jaú e Grêmio fecharam a fase de grupos da chave 10, na Copinha 2022. Em casa, o Galo da Comarca superou o Tricolor Gaúcho, pelo placar de 1 a 0. O único gol da partida foi anotado por Higor, ainda no primeiro tempo.
Agora, o Grêmio avança como líder da chave para a segunda fase da Copinha e vai enfrentar o Santa Cruz, em Jaú. Por outro lado, o XV de Jaú está eliminado do campeonato, ficando na 3ª posição do grupo.Os primeiros 15 minutos da partida foram disputados na posse de bola, mas completamente melhores para o XV de Jaú. Apertando a saída de bola gremista, o time do interior de São Paulo levou perigo duas vezes com Bryan. Na primeira vez, o atacante arriscou de fora e mandou ao lado do gol. Pouco depois, chutou para defesa de Marcão.
Depois dos dois primeiros sustos, a pressão do XV de Jaú fez efeito aos 11 minutos. Em lance pela direita, Fernando atravessou a bola e, na segunda trave, Higor fechou e completou para o gol, colocando os paulistas na frente.
PERDEU (DUAS VEZES!)Depois do gol, o XV de Jaú abaixou o seu ritmo e passou a apostar nos lances em velocidade de contra-ataque. Sendo assim, o Grêmio passou a controlar a bola e criou as suas chances de marcar.
Pouco antes do intervalo, o time gaúcho teve duas oportunidades claras. Na primeira, Arthur Viana subiu livre na área e cabeceou para defesa de Otávio. Já nos acréscimos, Ary Garcia apareceu na segunda trave e, livre, tentou o gol, mas completou o cruzamento para fora, levando o 1 a 0 a favor dos donos da casa para os vestiários.
EMPILHANDO CHANCESNa volta do intervalo, o Grêmio seguiu criando as melhores chances e assustando o XV de Jaú. Nos primeiros minutos da segunda etapa, Lustosa tentou chute de primeira, de fora da área. A bola passou rento ao ângulo direito de Otávio.
A pressão seguiu até o relógio marcar 20 minutos. Arthur Viana teve a chance de cabecear livre na segunda trave, mas mandou para fora. Pouco depois, em lance parecido, Ronald tentou com os pés, mas isolou.
CHANCES PARA OS DOIS LADOSA reta final do jogo no Zezinho Magalhães pegou fogo. O Grêmio, mesmo já classificado e líder do grupo, partiu para cima. Dois dos titulares entraram em campo e tiveram suas chances: Gabriel Silva e Kevin. O primeiro tentou chute colocado, viu a bola desviar em Alemão, mas Otávio espalmou no canto. Já o segundo cabeceou rente à trave direita do goleiro.
Do outro lado, explorando os contra-ataques, o XV de Jaú quase fez o segundo. Em arrancada, Higor tentou driblar o goleiro Marcão, que conseguiu tirar a bola dos pés do meia. Na sobra, Matheus, livre e com o gol aberto, acabou pegando mal e isolou, deixando o jogo no 1 a 0 até o fim.FICHA TÉCNICAXV DE JAÚ 1 X 0 GRÊMIOLocal: Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP)Data/Horário: 09 de janeiro de 2022 (domingo), às 16h30Árbitro: Murilo Tarrega Victor (SP)Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e João Messias da Silveira (SP)Gols: Higor (11'/1°T) (1-0)Cartões amarelos: Otávio, Willian (XV de Jaú), Ary Garcia (Grêmio)
XV DE JAÚ: Otávio; Guilherme, Caique (Vinícius Tavares, aos 31'/2°T), Alemão e Tallys; Willian, Luan Jesus (Victor Hugo, aos 24'/2°T) e Higor (Lucas Vinícius, aos 43'/2°T); Bryan (Juan David, aos 43'/2°T), Fernando (Matheus, aos 24'/2°T) e Kevyn (Kaká, aos 0'/2°T). Técnico: Isaque Pereira.
GRÊMIO: Marcão; Lucas Kawan, João Pedro, Ary Garcia e Vidmar; Velasco (Kaká, aos 27'/2°T), Ronald (Kauan Kelvin, aos 35'/2°T) e Lustosa; Arthur Viana, Zinho (Gabriel Silva, aos 16'/2°T) e Messias Teixeira (Kevin, aos 27'/2°T). Técnico: Luís Eduardo.