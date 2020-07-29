Com reservas, Grêmio cria pouco e apenas empata diante do Novo Hamburgo

Crédito: Reprodução/Grêmio

Na Arena Alviazul, Novo Hamburgo e Grêmio realizaram um jogo longe do primor técnico e empataram sem gols. Com o placar, os dois times estão na próxima fase e voltam a se encontrar na semifinal.O jogo

Recheado de reservas, o Grêmio entrou disposto a liquidar a fatura nos primeiros minutos. Com volume de jogo, o Tricolor não dava espaços e tentava envolver o Novo Hamburgo, mas sem muito sucesso. Na chance mais clara, Luciano recebeu lançamento, desviou e parou no goleiro.

Pelo lado do Novo Hamburgo a criatividade passou longe. Com dificuldade e respeitando até demais o adversário, o Noia não conseguia crescer dentro de campo. Apenas uma jogada ensaiada, que foi bloqueada por David Braz na hora da finalização.

Na etapa final o Grêmio foi para cima. Com mais espaço e mobilidade, o Tricolor rondava a grande área do rival e começou a criar chances. Uma delas veio com Patrick. O garoto viu a brecha para arriscar e soltou a bomba, que balançou a rede, mas pelo lado de fora.

A principal oportunidade do Tricolor veio com Luciano. No lançamento, Pepê ganhou do goleiro e tocou para o centroavante, que diante do gol aberto, chutou para fora.

Com o passar do tempo e os resultados da rodada beneficiando o Novo Hamburgo, o ritmo do confronto diminuiu e o Noia até chegou a balançar a rede, mas o gol foi corretamente anulado e o duelo permaneceu empatado sem gols.

NOVO HAMBURGO 0 X 0 GRÊMIOLocal: Arena Alviazul, Lajeado (RS)Data-Hora: 29/7/2020 – 15hÁrbitro: Jean Pierre Lima (RS)Auxiliares: Leirson Martins (RS) e Claiton Timm(RS)