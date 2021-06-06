Com reservas, Grêmio bate Santa Cruz-RS e fatura a Recopa Gaúcha

Neste domingo, o Grêmio bateu o Santa Cruz-RS e faturou o bicampeonato da Recopa Gaúcha. O placar de 3 a 0 foi construído com gols de Guilherme Azevedo, Léo Pereira e Jhonata Robert.
Primeiro Tempo
Sem jogo do Campeonato Brasileiro, o Grêmio entrou com um time repleto de reservas e pouco fez no primeiro tempo. A única chance mais clara foi com Churín, que mandou por cima do gol. Melhor para o Galo, que conseguiu encaixar a sua marcação e saiu com o empate.
Segundo Tempo
Nos 45 minutos finais a história foi bem diferente. Com um time mais solto, o Tricolor achou o caminho do gol rapidamente através de Guilherme Azevedo. Aos 19 minutos, Paulo Miranda achou Léo Pereira, que tocou por cobertura para ampliar. O placar poderia ser maior com Fernando Henrique, mas a finalização parou no poste. Nos acréscimos, quando tudo estava resolvido, Jhonatan Robert mandou para a rede e deu números finais ao jogo.