Com reservas, Ceará fica no empate com o Pacajus em retorno ao Campeonato Cearense

Crédito: Kid Jr. / SVM

O Ceará ficou no empate por 1 a 1 com o Paracajus no retorno do Vozão ao Campeonato Cearense após paralisação por conta da crise de Covid-19.O Vozão jogou a partida com reservas por conta da disputa da final da Copa do Nordeste e da fase de grupos da Copa Sul-Americana - até o técnico Guto Ferreira foi "poupado" na competição estadual.

A etapa inicial do duelo de Ceará x Pacajus foi movimentada com os dois times criando oportunidades de gol. Controlando a partida mesmo com um time de reservas, o Vozão terminou a primeira etapa perdendo. Após uma falha da defesa, a bola sobrou dentro da área para Testinha, que colocou o zagueiro Alan no chão e chutou forte para abrir o marcador.

O segundo tempo foi também de destaque dos donos da casa e a pressão foi compensada com o empate. Em cobrança de pênalti, Felipe Silva colocou a igualdade no placar.

Com o retorno do Campeonato Cearense durante a disputa da Copa Sul-Americana e da final da Copa do Nordeste, o Ceará seguirá disputando o estadual com a equipe reserva - o técnico Guto Ferreira também deve ficar de fora de muitos jogos e a equipe será comandada por Daniel Azambuja.

Pela competição regional, o Vozão voltará aos gramados na próxima quinta-feira (6), contra o Crato, na Arena Castelão. Contudo, o time titular do Vozão jogará um dia antes, fora de casa, contra o Bolívar, pela Copa Sul-Americana.