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Com Reinier titular, Borussia Dortmund bate time da segunda divisão e segue na Copa da Alemanha

Brasileiro joga os 90 minutos, cresce de produção na etapa final e participa de primeiro gol do clube aurinegro. Thorgan Hazard sai do banco e marca duas vezes para garantir a vitória...
LanceNet

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Publicado em 

26 out 2021 às 16:58

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 16:58

Crédito: INA FASSBENDER / AFP
O Borussia Dortmund está classificado para as oitavas de final da Copa da Alemanha. Nesta terça-feira, o time de Marco Rose recebeu o Ingolstadt, da segunda divisão, e os Aurinegros venceram por 2 a 0. Os dois gols da partida foram marcados pelo meia-atacante Thorgan Hazard.PLACAR ZERADONo primeiro tempo, como era de se esperar, o Borussia Dortmund pressionou o Ingolstadt, mas o time de Marco Rose não conseguiu abriu o placar. O zagueiro Hummels até balançou as redes após cobrança de escanteio, mas o lance foi invalidado após a arbitragem pegar falta na jogada.
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GOL COM TOQUE BRASILEIRONa etapa final, a pressão continuou sobre o time da segunda divisão alemã e a equipe aurinegra abriu o placar com Hazard, que havia entrado um minuto antes. Aos 27 minutos, o camisa 10 fez jogada pela esquerda e a bola sobrou no meio para o brasileiro Reinier. O ex-Flamengo achou Brandt livre na direita, que tocou para o meio para Hazard abrir o placar.
MAIS UM DELECom a vantagem no placar, o Borussia Dortmund seguiu pressionando e marcou pela segunda vez aos 36 minutos. Brandt, novamente pela direita, cruzou na medida para Hazard, que fez o segundo e mostrou que a dupla estava entrosada no Signal Iduna Park.
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SEQUÊNCIAO Borussia Dortmund agora muda o foco e volta a pensar no Campeonato Alemão. No próximo sábado, os Aurinegros recebem o Colônia. Pela segunda divisão, o Ingolstadt encara o SSV Jahn Regensburg no domingo.

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