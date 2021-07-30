Com 'reforços', Internacional está pronto para encarar o Cuiabá

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Tudo pronto para o Internacional encarar o Cuiabá neste fim de semana. Com a semana livre, Aguirre e seus comandados tiveram tempo para desenvolver o melhor futebol possível no Beira-Rio.

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Experiente, o técnico uruguaio sabe que vive uma grande pressão nos bastidores e precisa vencer o Dourado para acalmar o ambiente.

Escalação

Para o confronto deste fim de semana, o Inter vai contar com as voltas de Taison e Renzo Saravia, que ficaram de fora nas últimas rodadas.