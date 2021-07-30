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futebol

Com 'reforços', Internacional está pronto para encarar o Cuiabá

Técnico Diego Aguirre terá a possibilidade de escalar Saravia e Taison, que estavam fora dos últimos jogos...
LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2021 às 20:07

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 20:07

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Tudo pronto para o Internacional encarar o Cuiabá neste fim de semana. Com a semana livre, Aguirre e seus comandados tiveram tempo para desenvolver o melhor futebol possível no Beira-Rio.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Experiente, o técnico uruguaio sabe que vive uma grande pressão nos bastidores e precisa vencer o Dourado para acalmar o ambiente.
Escalação
Para o confronto deste fim de semana, o Inter vai contar com as voltas de Taison e Renzo Saravia, que ficaram de fora nas últimas rodadas.
Confira a provável escalação do Internacional: Daniel; Renzo Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Caio Vidal, Taison e Mauricio; Vinícius Mello.

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