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Com 'reforços' da base, Corinthians treina de olho no clássico de domingo

Timão treinou na tarde desta sexta-feira no CT Joaquim Grava e recebeu jogadores da base pela primeira vez neste período para complementar as atividades do técnico Tiago Nunes...
LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 19:37

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 19:37

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o penúltimo treinamento preparatório para o clássico diante do São Paulo, que acontece neste domingo, às 11h, no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Será o segundo Majestoso desta temporada.O técnico Tiago Nunes contou com reforços de alguns atletas das categorias sub-20 e sub-23 na atividade do dia. Dez jogadores das categorias de base do clube, todos com exames negativos de Covid-19, completaram o treino.
Assim, comandante corintiano promoveu um trabalho tático em campo reduzido e, na sequência, um treino coletivo. Vale lembrar que as informações são fornecidas pelo Timão, já que os jornalistas não podem acompanhar os treinamentos in loco devido ao protocolo definido para esta retomada.Foi a primeira vez que atletas da base participaram dos treinamentos desde o retorno das atividades do futebol, em julho. Eles estão em preparação para a volta das competições. Até a parada por conta da pandemia, era comum ter os jovens do Terrão participando das atividades com o elenco principal.
Para domingo, há muitas dúvidas em relação ao time titular que Tiago Nunes vai definir para enfrentar o rival. Pelo menos quatro posições parecem não ter um dono, enquanto sete tem figurinhas carimbadas. Sendo assim, um provável Corinthians é: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sidcley; Gabriel (Éderson) e Cantillo; Mateus Vital (Ramiro), Araos (Luan) e Léo Natel (Ramiro); Jô.
Na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava, o Timão realiza o último treino preparatório para o Majestoso. Atualmente o Timão ocupa a 12ª posição na tabela do campeonato com cinco pontos, já o Tricolor é o terceiro, com dez.

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