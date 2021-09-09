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futebol

Com recorde, Formiga comemora primeiro gol em sua volta ao São Paulo

Volante se tornou a jogadora com maior tempo de intervalo entre os gols anotados no Tricolor. Formiga falou sobre o sentimento de marcar pela primeira vez depois do retorno...

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 12:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 set 2021 às 12:30
Crédito: Gabriela Montesano/saopaulofc.net
A goleada do São Paulo sobre o Pinda por 6 a 0, na última quarta-feira (8), foi especial para a volante Formiga, que marcou seu primeiro gol depois de voltar a defender o Tricolor. Com o feito, a jogadora bateu o recorde entre homens e mulheres que marcaram com maior intervalo de tempo entre um gol e outro no clube: 21 anos. Ela comemorou o tento marcado e a vitória importante para a equipe no Campeonato Paulista.
- Estou muito feliz por poder estar aqui em casa, fazer esse gol e ajudar a equipe a conseguir a vitória. Não teria outro sentimento além de muita felicidade e orgulho dessa equipe. Tivemos muita paciência para trabalhar a bola e eu conseguir abrir o placar. Foi um trabalho coletivo - afirmou.
VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO E SIMULE OS RESULTADOS! Com a vitória de ontem, a atleta segue invicta no clube, agora com 22 jogos, sendo 21 vitórias e apenas um empate. O São Paulo volta a campo pelo Paulistão no dia 23 de setembro, para enfrentar o Nacional, às 11h, no Estádio Nicolau Alayon.
- Espero que essa invencibilidade permaneça. Nós queremos ganhar todos os jogos. Temos o objetivo de buscar esse título e sabemos que nosso grupo tem qualidade para isso - finalizou a jogadora.

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