Com recorde, Formiga comemora primeiro gol em sua volta ao São Paulo

Crédito: Gabriela Montesano/saopaulofc.net

A goleada do São Paulo sobre o Pinda por 6 a 0, na última quarta-feira (8), foi especial para a volante Formiga, que marcou seu primeiro gol depois de voltar a defender o Tricolor. Com o feito, a jogadora bateu o recorde entre homens e mulheres que marcaram com maior intervalo de tempo entre um gol e outro no clube: 21 anos. Ela comemorou o tento marcado e a vitória importante para a equipe no Campeonato Paulista.

- Estou muito feliz por poder estar aqui em casa, fazer esse gol e ajudar a equipe a conseguir a vitória. Não teria outro sentimento além de muita felicidade e orgulho dessa equipe. Tivemos muita paciência para trabalhar a bola e eu conseguir abrir o placar. Foi um trabalho coletivo - afirmou.

VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO E SIMULE OS RESULTADOS! Com a vitória de ontem, a atleta segue invicta no clube, agora com 22 jogos, sendo 21 vitórias e apenas um empate. O São Paulo volta a campo pelo Paulistão no dia 23 de setembro, para enfrentar o Nacional, às 11h, no Estádio Nicolau Alayon.