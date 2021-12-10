Com recorde de público na final do Paulistão, futebol feminino tem interesse cada vez maior no Brasil

Mais de 30 mil vozes empurrando as meninas do Corinthians rumo ao título. A noite de final de Paulistão com recorde de público no futebol feminino brasileiro deixou claro que o crescimento da modalidade é imparável. Os números, inclusive, ultrapassam os limites das arquibancadas cheias. Conforme vão se estruturando, as meninas passam a ganhar cada vez mais apoio de patrocinadores, atraem o interesse da mídia e vão vendo o calendário ficar mais preenchido ano após ano.

Para se ter uma ideia deste avanço, basta dar uma olhada nos números das transmissões em 2021. Reproduzido pelo YouTube (Desimpedidos), Band, SporTV e TikTok, o Brasileirão feminino teve pela primeira vez na história 100% dos jogos transmitidos. A grande final do torneio foi assistida por 4,1 milhões de telespectadores, maior audiência de um domingo da Band no ano.

Para 2022, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já anunciou um aumento no calendário, que agora conta com a Supercopa do Brasil e a Série A3 do Campeonato Brasileiro, competição que terá representantes de todos os estados, ajudando a desenvolver o futebol feminino em todas as regiões.

Mais uma prova do novo patamar em que a modalidade se encontra é o Brasil Ladies Cup, torneio que se inicia no próximo domingo (12) e encerra a temporada no país. Na disputa, que acontecerá em São Paulo, estarão presentes grandes clubes do cenário nacional, como Palmeiras, São Paulo, Santos, Ferroviária, Internacional e Flamengo, e do exterior, caso do River Plate-ARG. Dentre os 21 patrocinadores do evento, estão Sicredi, Riachuelo, Sky, Multilaser, PixBet e outras grandes marcas, por exemplo.Para Fábio Wolff, da Wolff Sports, agência de marketing esportivo responsável pela divulgação da competição, a alta do futebol feminino também é uma oportunidade para abordar a modalidade além das quatro linhas.

- Vimos que o Brasil precisava de uma semana para debater o futebol feminino e é isso que a Ladies Cup propõe. Nós teremos palestras, ações sociais, ativações, todas voltadas ao desenvolvimento da modalidade. Além do nível técnico cada vez mais alto das equipes no país, alguns valores como igualdade, desenvolvimento e oportunidade são pilares importantes que tornam o futebol feminino atraente para grandes marcas e patrocinadores.

O Brasil Ladies Cup é organizado pela FIFOS (Federação Internacional de Football Soccer Society) e acontece de 12 a 19 de dezembro, com a primeira fase realizada na cidade de Santana de Parnaíba e a final no Allianz Parque.