Com recorde de gols e jogos em uma temporada, Hyoran reforça confiança no título para o Galo

Crédito: Hyoran está buscando uma arrancada com o Galo nesta reta final do Brasileirão-(Pedro Souza/Atlético-MG

A vitória por 2×0 diante do Santos, na última terça-feira,26 de janeiro, foi o jogo de número 42 de Hyoran na temporada 2020/2021 pelo Atlético-MG. Com isso, ele bateu o seu recorde de partidas em uma temporada. Em 2015, quando atuava pela Chapecoense, Hyoran fez 41 jogos pelo clube catarinense.

Não é apenas o número de partidas que chama atenção na temporada de Hyoran. Ele também bateu o seu recorde de gols. Em 2018, pelo Palmeiras, o meia marcou oito gols. Agora, pelo Atlético Mineiro, na temporada 2020/2021, Hyoran já anotou nove tentos. A fase artilheira dele veio recentemente com seis gols marcados nos últimos oito jogos do Galo.

Hyoran aponta a sua felicidade e a confiança do técnico Jorge Sampaoli, que o elogiou publicamente, como os motivos pela boa fase.

CONFIRA COMO ESTÁ A COLOCALÃO DO GALO -Desde que cheguei ao Atlético Mineiro fui muito bem recebido por todos. Estou feliz e adaptado ao clube. Além disso, o meu futebol cresceu com os ensinamentos da comissão técnica do Sampaoli. Com essa confiança e segurança vivo o melhor momento da minha carreira. Espero prolongar por um bom tempo essa sequência positiva, marcando gols importantes para ajudar o Galo- comentou o camisa 20.