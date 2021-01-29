Com recorde de gols e jogos em uma temporada, Hyoran reforça confiança no título para o Galo

A vitória por 2×0 diante do Santos, na última terça-feira,26 de janeiro, foi o jogo de número 42 de Hyoran na temporada 2020/2021 pelo Atlético-MG. Com isso, ele bateu o seu recorde de partidas em uma temporada. Em 2015, quando atuava pela Chapecoense, Hyoran fez 41 jogos pelo clube catarinense.
Não é apenas o número de partidas que chama atenção na temporada de Hyoran. Ele também bateu o seu recorde de gols. Em 2018, pelo Palmeiras, o meia marcou oito gols. Agora, pelo Atlético Mineiro, na temporada 2020/2021, Hyoran já anotou nove tentos. A fase artilheira dele veio recentemente com seis gols marcados nos últimos oito jogos do Galo.
Hyoran aponta a sua felicidade e a confiança do técnico Jorge Sampaoli, que o elogiou publicamente, como os motivos pela boa fase.
CONFIRA COMO ESTÁ A COLOCALÃO DO GALO -Desde que cheguei ao Atlético Mineiro fui muito bem recebido por todos. Estou feliz e adaptado ao clube. Além disso, o meu futebol cresceu com os ensinamentos da comissão técnica do Sampaoli. Com essa confiança e segurança vivo o melhor momento da minha carreira. Espero prolongar por um bom tempo essa sequência positiva, marcando gols importantes para ajudar o Galo- comentou o camisa 20.
O Atlético-MG está em quarto lugar do Brasileirão, distante cinco pontos do líder Internacional. No próximo domingo, 31, às 17h, o Galo recebe o Fortaleza no estádio Mineirão. O rival atleticano está na disputa para evitar o rebaixamento à Série B. Hyoran, que já deu uma assistência para gol diante do Fortaleza, alerta para as dificuldades que os mandantes encontrarão. -Nessa fase da competição todo mundo está brigando por alguma coisa. Nós queremos o título e o Fortaleza quer se manter na elite. Então, eles virão para Belo Horizonte com clima de final. Sabemos que não teremos tarefa fácil, mas precisamos muito da vitória e vamos nos impor. Nosso time tem espírito de luta e vamos brigar até a última rodada por esse título- concluiu o meia que é o vice-artilheiro do Atlético Mineiro na Série A, com oito gols.