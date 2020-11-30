Com Ramiro, Corinthians faz último treino antes de viajar para Fortaleza

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta segunda-feira, o Corinthians deu sequência à preparação para mais um compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. O Timão visita o Fortaleza na próxima quarta, às 21h30, na Arena Castelão, pela 24ª rodada da competição. A novidade do dia foi a volta de Ramiro, que deve ir para o jogo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

Após o aquecimento, realizado no Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), os atletas foram ao Campo 2 (José Ferreira Neto), onde Vagner Mancini realizou um trabalho tático com o elenco. Os atletas foram separados em três grupos e, enquanto dois jogavam em meio campo, ataque contra defesa, um esperava.

No término dessa atividade, os jogadores realizaram complementos como cobranças de falta diretas, trabalhos de passes longos e rebatidas para os defensores. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar os treinamentos in loco por conta da pandemia de coronavírus. As informações, assim, são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.O meio-campista Ramiro treinou com o grupo pela primeira vez desde a lesão no tornozelo direito e pode retornar aos relacionados para o jogo. O camisa 8 ficou fora dos duelos com Grêmio e com Coritiba, e é mais um recuperado nesta semana. Cássio, que teve uma contratura na coxa, Mateus Vital, que voltou de quarentena, Gustavo Silva, que sofreu um estiramento na coxa, e Boselli, que tratava uma lombagia, já estão à disposição de Mancini novamente.

Quem ainda está fora de combate é Jemerson, por conta da quarentena forçada pelo diagnóstico positivo para Covid-19. O zagueiro, que ainda não estreou com a camisa alvinegra, deve retornar aos treinos nesta semana.