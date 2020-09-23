Com Rafinha titular, Olympiacos vence o Omonia na ida dos playoffs da Champions; veja resultados

Crédito: Olympiacos comemora gol de pênalti marcado por Valbuena (Divulgação/Olympiacos

Nesta quarta-feira (23), mais seis equipes entraram em campo na briga por uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões. Na Grécia, o Olympiacos bateu o Omonia, do Chipre, por 2x0. O brasileiro Rafinha, ex-Flamengo, foi titular.O primeiro gol foi marcado pelo francês Mathieu Valbuena, em cobrança de pênalti aos 24 minutos da etapa final. A penalidade foi sofrida por Lazar Randelovic. Já nos acréscimos, aos 47, Youssef El Arabi ampliou a vantagem em momento importantíssimo para o time grego. A partida de volta acontece no dia 29, no Chipre.

A rodada ainda teve outras duas partidas nesta quarta. Na Noruega, o Molde, time da casa, recebeu os húngaros do Ferencváros para um jogaço. O time da Hungria abriu 2x0, com gols de Boli (7 do 1º tempo) e Uzuni (7 do 2º tempo). A etapa final, no entanto, foi recheada de gols.

Aos 10, Leke James diminuiu para o Molde; aos 20, foi a vez de Eikrem deixar tudo igual. Já aos 38 minutos, Eilingsen virou o placar para os noruegueses, mas ainda deu tempo para Kharatin empatar o placar: Molde 3x3 Ferencváros.