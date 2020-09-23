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Com Rafinha titular, Olympiacos vence o Omonia na ida dos playoffs da Champions; veja resultados

Time grego controlou a maior parte do jogo, mas furou a zaga da equipe do Chipre já na metade da etapa final, em cobrança de pênalti. Volta será no dia 29...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 17:56

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2020 às 17:56
Crédito: Olympiacos comemora gol de pênalti marcado por Valbuena (Divulgação/Olympiacos
Nesta quarta-feira (23), mais seis equipes entraram em campo na briga por uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões. Na Grécia, o Olympiacos bateu o Omonia, do Chipre, por 2x0. O brasileiro Rafinha, ex-Flamengo, foi titular.O primeiro gol foi marcado pelo francês Mathieu Valbuena, em cobrança de pênalti aos 24 minutos da etapa final. A penalidade foi sofrida por Lazar Randelovic. Já nos acréscimos, aos 47, Youssef El Arabi ampliou a vantagem em momento importantíssimo para o time grego. A partida de volta acontece no dia 29, no Chipre.
A rodada ainda teve outras duas partidas nesta quarta. Na Noruega, o Molde, time da casa, recebeu os húngaros do Ferencváros para um jogaço. O time da Hungria abriu 2x0, com gols de Boli (7 do 1º tempo) e Uzuni (7 do 2º tempo). A etapa final, no entanto, foi recheada de gols.
Aos 10, Leke James diminuiu para o Molde; aos 20, foi a vez de Eikrem deixar tudo igual. Já aos 38 minutos, Eilingsen virou o placar para os noruegueses, mas ainda deu tempo para Kharatin empatar o placar: Molde 3x3 Ferencváros.
No outro jogo do dia, o Dinamo de Kiev venceu o Gent por 2x1. Supryaga abriu o placar para o Dinamo aos 9 minutos, mas Kleindiest igualou aos 41. Na etapa final, Carlos De Pena marcou aos 34 e deu números finais ao confronto. A volta dos dois confrontos também será no dia 29.

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