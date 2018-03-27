Com Rafael Soriano, Santão inicia preparação para a disputa da Série D

Após a eliminação do Capixabão 2017, o Santão se reapresentou na tarde desta terça-feira, no CT da Aert, em Bairro de Fátima. A equipe comandada pelo técnico Rafael Soriano agora se prepara para a disputa de mais uma Série D do Campeonato Brasileiro, a terceira consecutiva do ESFC, que tem boa parte dos atletas que disputaram a competição em 2017 à disposição também neste ano. Uma novidade, porém, é a chegada do próprio Rafael Soriano, que iniciou os trabalhos às pressas, já para a semifinal do Capixabão, com jogos nos dois últimos finais de semana.

Com mais tempo para treinar o elenco e botar em prática sua metodologia de trabalho, já que a Série D tem início no dia 22 de abril, o técnico Rafael Soriano exaltou o período extenso de pré-temporada, e também comentou sobre o grupo do Santão na competição nacional, formado por Itumbiara-GO / Macaé-RJ e URT-MG.

"A gente tem agora quatro semanas para trabalhar, se preparar, então vamos procurar já implementar nossa filosofia, nos aproximar de nossa metodologia ideal, e provavelmente com a chegada de um ou outro jogador, então vamos encaixar a equipe ideal. Essas quatro semanas de trabalho serão ideais para o Brasileirão. Foi mantida uma espinha dorsal da equipe de 2017, modificando apenas algumas peças, mas sempre procurando manter. Agora vamos dar sequência em cima, mas sempre colocando nosso estilo de jogo, nossa metodologia."