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ESFC

Com Rafael Soriano, Santão inicia preparação para a disputa da Série D

O treinador exaltou as quatro semanas que terá para montar o time para o Campeonato Brasileiro

Publicado em 27 de Março de 2018 às 20:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 20:36
Após a eliminação do Capixabão 2017, o Santão se reapresentou na tarde desta terça-feira, no CT da Aert, em Bairro de Fátima. A equipe comandada pelo técnico Rafael Soriano agora se prepara para a disputa de mais uma Série D do Campeonato Brasileiro, a terceira consecutiva do ESFC, que tem boa parte dos atletas que disputaram a competição em 2017 à disposição também neste ano. Uma novidade, porém, é a chegada do próprio Rafael Soriano, que iniciou os trabalhos às pressas, já para a semifinal do Capixabão, com jogos nos dois últimos finais de semana.
Com mais tempo para treinar o elenco e botar em prática sua metodologia de trabalho, já que a Série D tem início no dia 22 de abril, o técnico Rafael Soriano exaltou o período extenso de pré-temporada, e também comentou sobre o grupo do Santão na competição nacional, formado por Itumbiara-GO / Macaé-RJ e URT-MG.
"A gente tem agora quatro semanas para trabalhar, se preparar, então vamos procurar já implementar nossa filosofia, nos aproximar de nossa metodologia ideal, e provavelmente com a chegada de um ou outro jogador, então vamos encaixar a equipe ideal. Essas quatro semanas de trabalho serão ideais para o Brasileirão. Foi mantida uma espinha dorsal da equipe de 2017, modificando apenas algumas peças, mas sempre procurando manter. Agora vamos dar sequência em cima, mas sempre colocando nosso estilo de jogo, nossa metodologia."
O Santão realiza treinos até sexta-feira, quando tem uma pausa para o feriado da Semana Santa, e os trabalhos retornam na próxima segunda. 

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