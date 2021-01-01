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Com queimaduras no rosto, lateral do Galatasaray é internado após acidente com fogos de artifício

Omar Elabdellaoui, de 29 anos, está no hospital com ferimentos nos olhos.
Clube aguarda novos exames para detectar grau da lesão...
LanceNet

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Publicado em 

01 jan 2021 às 15:44

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 15:44

Crédito: KATE GREEN / AFP
O lateral Omar Elabdellaoui, do Galatasaray, teve que ser internado após acidente com fogos de artifício sem sua casa. Em celebração da virada do ano, o jogador sofreu queimaduras no rosto e ferimentos com risco para sua visão.Em comunicado oficial, o Galatasaray informou que o jogador não corre risco de morte e está consciente. "Omar recebeu a primeira assistência médica logo após o acidente. Os danos aos olhos do nosso jogador, que tem queimaduras no rosto, serão entendidos após novos exames", escreveu o clube turco.
Elabdellaoui segue internado e sem nenhuma previsão de alta e os riscos para a sua carreira ainda não são conhecidos.

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