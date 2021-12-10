futebol

Com queda do Grêmio, Vagner Mancini amarga mais um rebaixamento na carreira

Contratado para evitar descenso do Tricolor Gaúcho à Série B, treinador falha no objetivo...
LanceNet

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 01:05

Em outubro, Vagner Mancini deixou o América-MG de maneira surpreendente e topou o desafio de reanimar o Grêmio e evitar uma queda para a Série B. Dois meses depois, o treinador chega ao fim do Brasileirão sem atingir a meta: o Tricolor está rebaixado para a segunda divisão nacional, sentenciado após uma vitória amarga contra o Atlético-MG por 4 a 3, devido à vitória do Juventude sobre o Corinthians. Para Mancini, um fracasso que aumenta sua negativa coleção de rebaixamentos no cenário nacional.
>>> Grêmio caiu! Saiba quais são os clubes com mais rebaixamentos na história da Série A do Brasileirão Está foi a sexta queda para a Série B que Vagner Mancini amarga em sua carreira. Antes do Tricolor, o comandante participou das campanhas de Guarani (2010), Ceará (2011), Sport (2012), Botafogo (2014) e Vitória (2018) que culminaram em rebaixamento. O treinador teve sucesso na briga contra a queda ao dirigir o Cruzeiro (2011), Athletico-PR (2013), Vitória (2017) e Corinthians (2020).
Crédito: Vagner Mancini não salvou o Grêmio do rebaixamento para a Série B (FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

