Com queda do Grêmio, Vagner Mancini amarga mais um rebaixamento na carreira

Em outubro, Vagner Mancini deixou o América-MG de maneira surpreendente e topou o desafio de reanimar o Grêmio e evitar uma queda para a Série B. Dois meses depois, o treinador chega ao fim do Brasileirão sem atingir a meta: o Tricolor está rebaixado para a segunda divisão nacional, sentenciado após uma vitória amarga contra o Atlético-MG por 4 a 3, devido à vitória do Juventude sobre o Corinthians. Para Mancini, um fracasso que aumenta sua negativa coleção de rebaixamentos no cenário nacional.
Está foi a sexta queda para a Série B que Vagner Mancini amarga em sua carreira. Antes do Tricolor, o comandante participou das campanhas de Guarani (2010), Ceará (2011), Sport (2012), Botafogo (2014) e Vitória (2018) que culminaram em rebaixamento. O treinador teve sucesso na briga contra a queda ao dirigir o Cruzeiro (2011), Athletico-PR (2013), Vitória (2017) e Corinthians (2020).