Com quatro títulos nacionais, Christian mira jogo de número 200 na Europa

Crédito: Divulgação/Casa Pia

Em sua sétima temporada no futebol português, o meia Christian pode alcançar uma marca importante na próxima terça-feira (13). Se entrar em campo no duelo do Casa Pia, sua equipe, contra o Mafra, o brasileiro chegará aos 200 jogos na Europa.

Veja a tabela do Português- Acredito que atuar na Europa seja o sonho de todos os jogadores, e poder chegar a 200 jogos por aqui é algo especial. Essa marca me deixa muito feliz e motivado para seguir buscando grandes coisas - destacou o brasileiro, que também projeta o confronto pela LigaPro, a segunda divisão de Portugal.

- Será uma partida especial para mim, mas também muito importante para as nossas pretensões na tabela. Precisamos de um bom resultado para seguir na luta pelo acesso, e vamos em busca disso. Espero fazer um grande jogo e ajudar os meus companheiros - finalizou o meia, de 31 anos.

Paraense de Belém, Christian desembarcou no Velho Continente em 2013, contratado pelo Apoel, do Chipre. Por lá, foi campeão da liga e da Supercopa, antes de rumar para a Romênia, onde defendeu o CFR Cluj no ano seguinte.