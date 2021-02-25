Com quatro gols nos últimos três jogos, ex-Sport e Guarani vive grande fase na Bulgária

Crédito: Divulgação/Arda Kardzhali

O atacante Juninho Piauiense, formado pelo Sport e com passagem pelo Guarani, vive um ótimo momento no futebol búlgaro. O jovem de apenas 21 anos marcou 4 gols nos últimos 3 jogos e tem brilhado pelo Arda Khardzali, atual quarto colocado no campeonato búlgaro.

Veja a tabela do InglêsA adaptação do jogador na Bulgária, no entanto, não foi nada fácil. Juninho chegou durante esta temporada no Arda e antes da paralisação de inverno, tinha participado de apenas 5 jogos pelo clube, sempre entrando no segundo tempo.

Mesmo com pouco tempo nos gramados, o atacante conseguiu mostrar serviço. Durante a última partida antes da paralisação, contra o líder do campeonato (Ludogorets), o jogador precisou de apenas quatro minutos para deixar o dele e garantir o empate do Arda por 2 a 2.

Com os treinos e amistosos na intertemporada, Juninho acelerou seu processo de adaptação e conquistou a confiança da da comissão técnica e da torcida. No primeiro jogo após a retomada do campeonato, o atacante marcou dois gols na vitória de 2 a 0 sobre o Botev Plodviv, e foi eleito o craque da partida.

No último fim de semana, o jogador precisou de apenas 4 minutos para deixar o dele contra o Botev Vratsa, ajudando o Arda a vencer o jogo por 3 a 2.

– Eu consegui aproveitar esse período de treinos e amistosos para me adaptar e também para mostrar que eu posso ajudar o Arda e estou muito feliz que venho conseguindo aproveitar as oportunidades – destacou.

O bom momento, no entanto, terá uma breve interrupção. Na última partida o jogador teve uma lesão no músculo da coxa, e deve ficar de fora da equipe por cerca de 10 dias. A expectativa é de que o jogador retorne aos gramados no próximo dia 6 de março, contra o Cherno More, pela 20ª rodada do Campeonato Búlgaro.