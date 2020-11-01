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Com quatro gols na Copinha e um no profissional, Davó mostra inspiração contra o Internacional

Autor do gol da vitória diante do líder, neste sábado, atacante já havia brilhado contra o time colorado em partida da competição de juniores...
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2020 às 21:15

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 21:15

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Se tem um jogador que gosta de marcar contra o Internacional é o atacante Matheus Davó. O atleta do Corinthians foi a novidade da equipe de Vagner Mancini e fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Colorado, na Neo Química Arena.
A história do camisa 33 do Timão contra o clube gaúcho tem sido muito bem sucedida . No início do ano passado, Davó marcou quatro gols na vitória do Guarani sobre o Inter por 5 a 0, na Copa São Paulo de Juniores. O resultado eliminou a equipe colorada e classificou o Bugre para as oitavas de final da competição. Na partida deste sábado, o atacante mostrou oportunismo ao receber cruzamento de Cazares e completar de primeira para o gol de Lomba. Em entrevista ao 'Premiere' no intervalo, Davó mostrou alegria com o gol marcado.
- Mancini teve uma proposta de me colocar hoje para aproveitar esse jogo rápido, de bola no espaço. Fui feliz de novo contra o Inter. Trabalhei duro durante esse tempo fora. Não esperava, mas consegui aproveitar e quero agradecer a minha família. Um beijo pra vocês - afirmou o camisa 33.
Com o gol marcado, o jovem atacante de 21 anos espera ganhar cada vez mais espaço com a comissão técnica do Corinthians.

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