Com quatro gols na Copinha e um no profissional, Davó mostra inspiração contra o Internacional

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Se tem um jogador que gosta de marcar contra o Internacional é o atacante Matheus Davó. O atleta do Corinthians foi a novidade da equipe de Vagner Mancini e fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Colorado, na Neo Química Arena.

A história do camisa 33 do Timão contra o clube gaúcho tem sido muito bem sucedida . No início do ano passado, Davó marcou quatro gols na vitória do Guarani sobre o Inter por 5 a 0, na Copa São Paulo de Juniores. O resultado eliminou a equipe colorada e classificou o Bugre para as oitavas de final da competição. Na partida deste sábado, o atacante mostrou oportunismo ao receber cruzamento de Cazares e completar de primeira para o gol de Lomba. Em entrevista ao 'Premiere' no intervalo, Davó mostrou alegria com o gol marcado.

- Mancini teve uma proposta de me colocar hoje para aproveitar esse jogo rápido, de bola no espaço. Fui feliz de novo contra o Inter. Trabalhei duro durante esse tempo fora. Não esperava, mas consegui aproveitar e quero agradecer a minha família. Um beijo pra vocês - afirmou o camisa 33.