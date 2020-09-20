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futebol

Com quatro gols de Son, Tottenham goleia o Southampton no Inglês

Coreano comanda partida junto a Harry Kane, autor de quatro assistências e um gol, e Spurs chegam ao primeiro triunfo na competição...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 09:56

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2020 às 09:56
Crédito: Kane deu assistência para todos os quatro gols de Son (ANDREW BOYERS / POOL / AFP
Não teve pra ninguém: numa atuação digna do nível dos dois craques, Son Heung-min e Harry Kane fizeram todo o jogo do Tottenham diante do Southampton. Com quatro gols do coreano e quatro assistências e um tento do inglês, os Spurs golearam o Southampton fora de casa por 5x2, pela 2ª rodada do Campeonato Inglês.Com o resultado, o Tottenham chega a sua primeira vitória na Premier League e salta provisoriamente para a 5ª colocação. Já o Southampton permanece zerado, com duas derrotas em dois jogos e o 19º lugar.
CHUVA DE GOLS (ANULADOS)O primeiro tempo teve vários lances de perigo para ambas as partes e muitas intervenções do árbitro. O primeiro momento crucial foi o gol anulado de Kane logo aos três minutos - Son estava impedido. Pouco depois, aos 17, foi a vez do Southampton lamentar: Danny Ings balançou as redes, mas um toque de mão foi flagrado. Aos 28, mais um gol anulado: outro de Kane, dessa vez por impedimento de Lucas Moura, que deu o passe - pouco antes, Djenepo carimbou a trave dos Spurs.
SAINTS SAEM NA FRENTE, MAS SON BUSCACom toda essa movimentação, uma hora o gol sairia. E quem abriu o placar foi o Southampton: Ings foi bem ao dominar longo passe de Walker-Peters e tocou no canto do goleiro Lloris, aos 32 do 1º tempo. No entanto, Son Heung-min deixou tudo igual aos 47: em um rápido contra-ataque, Kane achou o coreano no espaço vazio e ele não desperdiçou.
À LA ROMÁRIO E BEBETONo segundo tempo, a dupla Kane-Son se entrosou mais ainda e deu um show. Logo aos dois minutos, passe magistral de Kane para Son virar o placar. Aos 18, mais um lançamento preciso do inglês para o toque do coreano na saída do goleiro: 3x1. A jogada do quarto foi parecida, mas Kane estava na ponta pelo lado direito e viu muito bem o companheiro, que saiu na cara do gol, dominou e fez.
Já na reta final, aos 36 minutos, Kane fez o dele. Dessa vez, sem assistência: Lamela chutou na trave e a bola sobrou à feição do artilheiro na pequena área. Aos 45, Danny Ings diminuiu de pênalti para o Southampton, mas já era tarde para reagir.
PRÓXIMOS JOGOSNa próxima rodada, o Tottenham encara o Newcastle em casa. O Southampton visita o Burnley.

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