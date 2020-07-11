Com quatro gols de Michail Antonio, West Ham vence e rebaixa o Norwich

Crédito: Michail Antonio tem manhã inspirada e marca os quatro gols da vitória do West Ham sobre o o Norwich(TIM KEETON/AFP

Na manhã deste sábado, o West Ham goleou o Norwich por 4 a 0 com quatro gols do atacante inglês Michail Antonio, no Carrow Road. Com o resultado, os donos da casa estão matematicamente rebaixados da Premier League. Já os visitantes chegaram a 34 pontos, seis a mais que o primeiro time da zona de rebaixamento, o Bournemouth.

Os próximos compromissos de ambas as equipes estão marcados para o meio da semana. O West Ham recebe o Waltford no estádio Olímpico de Londres, quarta, à 16h (de Brasília). O Norwich, por sua vez, visita o Chelsea, no Stamford Bridge, no mesmo dia, também às 16h (de Brasília).

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Amplo domínio​A partida começou com o West Ham buscando o resultado de maneira eficiente e não tomando conhecimento do adversário. Aos 11, começou a aparecer o grande destaque da partida: Michail Antonio. Ele fez grande jogada pela esquerda e acertou um belo chute, mas foi surpreendido por Tim Krul, que se recuperou no lance e evitou o gol. No escanteio, o inglês sem marcação, escorou o passe de Issa Diop e abriu o placar.

Ele de novo!O Norwich parecia entregue em campo e não conseguia produzir jogadas de perigo a meta adversária. Com isso, Jarrod Bowen acertou uma pedrada na trave do arqueiro Krul e assustou os donos da casa. No fim da primeira etapa, Michail Antonio apareceu novamente. Após bola alçada na área, o atacante escorou de cabeça no canto direito e ampliou o marcador no fim da primeira etapa.

Um é Pouco, dois é Bom, três é Demais Em manhã inspirada, Michail Antonio teve o que talvez possa ser a maior atuação de sua carreira. Aos 8 do segundo tempo, ele recebeu um lindo lançamento de Nobre e ficou cara acara com Krul. Ele tentou chutar no canto, mas o goleiro fez uma linda defesa. Contudo, os deuses do futebol decretaram que a manhã era de Antonio. No rebote, ele escorou de cabeça e fez um hat-trick, três gols na partida.