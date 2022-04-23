  • Com quatro gols de Gabriel Jesus, Manchester City vence o Watford e segue na ponta da Premier League
futebol

Com quatro gols de Gabriel Jesus, Manchester City vence o Watford e segue na ponta da Premier League

Atacante tem atuação de gala no 5 a 1 dos Cityzens. Além dos gols, ele sofreu um pênalti e deu uma assistência em compromisso válido pela 34ª rodada do Campeonato Inglês...

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 12:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 abr 2022 às 12:57
Em tarde inspirada de Gabriel Jesus, o Manchester City goleou o Watford neste sábado, por 5 a 1, no Etihad Stadium, casa dos citizens, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. O atacante brasileiro marcou quatro gols e deu uma assistência, enquanto Kamara descontou. https://www.lance.com.br/tabela#2022/Premier-League/Unica/Com o resultado, o Manchester City chegou a 80 pontos e lidera a competição, seguido de perto pelo Liverpool, que tem 76 e um jogo a menos: 33 a 32. Os Reds entrarão em campo neste domingo, às 12h30, no clássico local com o Everton, em Anfield Road. Já o Watford é o penúltimo, com 22.
O SHOW DE JESUS
Com só três minutos, o placar já estava aberto: Zinchenko cruzou, Gabriel Jesus se jogou na bola e abriu o placar para os donos da casa. Aos 27, ele apareceu novamente e ampliou, agora de cabeça, após lindo cruzamento de De Bruyne. Pouco depois, o Watford descontou com Kamara. Ainda no primeiro tempo, o brasileiro apareceu novamente, agora servindo Rodri, que fez 3 a 1.
Logo no início do segundo tempo, ele sofreu um pênalti e bateu a penalidade. Foi o terceiro dele no jogo e o quarto dos citizens. Aos sete, ele tabelou com De Bruyne e anotou o quarto tento dele na partida.
Com o feito deste sábado, Jesus agora soma seis gols e oitoe assistências na Premier League desta temporada, em 24 jogos. Além dele, o City contou com outros dois brasileiros no time titular: o goleiro Ederson e o volante Fernandinho. O Watford teve o zagueiro Samir como titular, mas saiu no segundo tempo. Já o atacante João Pedro começou no banco e entrou na etapa complementar.
PRÓXIMOS COMPROMISSOS
O Manchester City volta a campo agora na próxima terça-feira, às 16h, quando receberá o Real Madrid, pela ida da semifinal da Champions League. No Campeonato Inglês, visitará o Leeds, no próximo sábado, às 13h30. Também neste dia, mas um pouco mais cedo, às 11h, o Watford pegará o Burnley, em casa.
