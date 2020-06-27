Com quatro de Kramaric, Hoffenheim goleia o Borussia, em Dortmund

Crédito: INA FASSBENDER / AFP

Na última rodada do Campeonato Alemão, o Hoffenheim visitou o Borussia Dortmund e goleou o time aurinegro sem nenhuma dó, em um grande dia do atacante Andrej Kramaric, que marcou os quatro gols da goleada por 4 a 0 no Signal Iduna Park.

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PÔQUERComo é dito na Europa quando um jogador faz quatro gols, hoje Kramaric marcou um pôquer. E se no jogo de cartas nós temos quatro naipes, o atacante tratou de mostrar suas credencias com uma variedade de estilos também. O primeiro foi num belo chute de fora da área. O segundo foi em puro oportunismo, aproveitando bobeada da zaga do Dortmund. O terceiro foi driblando a marcação com categoria. E o último, para fechar a conta, de pênalti.

SEGUNDO LUGAR GARANTIDOO Borussia Dortmund já entrou em campo com o segundo lugar assegurado, mesmo que perdesse (como aconteceu). O clube de Lucien Favre chegou à partida com 69 pontos, contra 63 do RB Leipzig, que estava em terceiro. O clube aurinegro estará mais uma vez na Liga dos Campeões na próxima temporada.

FÉRIASCom o fim do Campeonato Alemão, os jogadores do Borussia Dormtund entram de férias hoje. Como o clube não está na final da Copa da Alemanha, que será disputada no sábado que vem, e também foi eliminado nas oitavas de final da Champions League, não há mais o que disputar.