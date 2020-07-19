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Com quase nove mil casos de COVID-19 na Malásia, atacante avalia volta do futebol no país

Gustavo Almeida, do UiTM, falou sobre o retorno do esporte no dia 29 de agosto...
LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2020 às 21:50

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 21:50

Crédito: Divulgação/UiTM
A Malásia tem uma população de mais de 32 milhões de habitantes, mas apenas quase nove mil casos do novo coronavírus. O principal campeonato do país será retomado no dia 26 de agosto, após divulgação nesta sexta-feira, e o atacante Gustavo Almeida, do UiTM, avaliou a medida.
O último jogo do time do atacante brasileiro na Liga da Malásia foi no dia 15 de março na 4ª rodada. Na ocasião, o UiTM venceu o PDRM por 3 a 1 e Gustavo Almeida marcou um gol de pênalti.
- Demorou mais um pouco para definir uma data pelo fato de estarem buscando dar o melhor suporte aos clubes para os jogos. Eles não querem que seja feito de qualquer jeito. Devido as precauções demorou um pouco mais. Sabendo o início da data vamos focar para melhorar até a retomada - comentou Gustavo Almeida, que no Brasil atuou por Marília e Linense.
Essa semana a equipe voltou aos treinamentos com o grupo completo. O jogador comemorou o momento para buscar novamente o entrosamento coletivo.
- A gente está podendo buscar o entrosamento novamente. Sabemos que no futebol ficar muito tempo sem treinar junto com os companheiros quando volta não é a mesma coisa. A gente está procurando adquirir o entrosamento na parte física, técnica e tática. Os treinos estão sendo específicos para isso: retornar a filosofia de jogo do treinador, todas as coisas que ele implanta durante a partida - finalizou.

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