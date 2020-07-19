Com quase nove mil casos de COVID-19 na Malásia, atacante avalia volta do futebol no país

Crédito: Divulgação/UiTM

A Malásia tem uma população de mais de 32 milhões de habitantes, mas apenas quase nove mil casos do novo coronavírus. O principal campeonato do país será retomado no dia 26 de agosto, após divulgação nesta sexta-feira, e o atacante Gustavo Almeida, do UiTM, avaliou a medida.

O último jogo do time do atacante brasileiro na Liga da Malásia foi no dia 15 de março na 4ª rodada. Na ocasião, o UiTM venceu o PDRM por 3 a 1 e Gustavo Almeida marcou um gol de pênalti.

- Demorou mais um pouco para definir uma data pelo fato de estarem buscando dar o melhor suporte aos clubes para os jogos. Eles não querem que seja feito de qualquer jeito. Devido as precauções demorou um pouco mais. Sabendo o início da data vamos focar para melhorar até a retomada - comentou Gustavo Almeida, que no Brasil atuou por Marília e Linense.

Essa semana a equipe voltou aos treinamentos com o grupo completo. O jogador comemorou o momento para buscar novamente o entrosamento coletivo.