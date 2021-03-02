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Com quarentena em vigor, Torino não viaja para enfrentar a Lazio e leva W.O. em jogo do Campeonato Italiano

Na semana passada, a equipe de Turim teve surto de Covid-19 e precisou ter uma partida adiada. Porém, o protocolo da competição nacional não permite dois jogos remarcados...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 16:52

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 16:52
Crédito: Time da cidade de Turim confirmou 10 casos de Covid-19 no elenco. ANDREAS SOLARO / AFP
O Torino viajaria para confrontar a Lazio, nesta terça-feira, entretanto, a partida não aconteceu e o time mandante venceu por W.O. Isso porque, o Torino sofreu um surto de Covid-19 na semana passada e as autoridades de Turim proibiram a equipe de viajar, impondo uma quarentena obrigatória ao elenco e a comissão técnica. No total, foram 10 casos confirmados da Covid-19.
> Confira a tabela do Campeonato Italiano Porém, uma regra no protocolo do Campeonato Italiano complicou a equipe do Torino: de acordo com o regulamento, qualquer clube pode adiar somente uma partida por conta da contaminação da doença.
Assim, já que na última semana o time do técnico Davide Nicola teve seu confronto contra o Sassuolo remarcado, a diretoria não conseguiu modificar a data de um segundo jogo em sequência. O Torino é o primeiro time da Itália a confirmar casos da variante inglesa da Covid-19.
A Lazio, por sua vez, compareceu ao Estádio Olímpico de Roma, porém, sem a presença de seu adversário. Com isso, após os 45 minutos de espera para o comparecimento do time visitante, o W.O. foi decretado implicando em vitória por 3 x 0 da Lazio.
Após o ocorrido, a direção do Torino afirmou que vai recorrer judicialmente contra a decisão. Vale ressaltar que em outubro do ano passado, o Napoli foi impedido de viajar, pelo mesmo motivo, e não conseguiu enfrentar a Juventus, contudo, o duelo foi realocado para outra data.

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