Com público reduzido, Liverpool goleia Wolverhampton em Anfield

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Um dia feliz para os amantes de futebol. No primeiro jogo com público em Anfield após o início da pandemia, o Liverpool goleou o Wolverhampton por 4 a 0. Salah, Wijnaldum, Matip e Semedo, contra, garantiram os três pontos para os Reds.

VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEAos 23 minutos do primeiro tempo, Salah abriu o marcador. O egípcio aproveitou bobeira da zaga do Wolverhampton para balançar as redes e colocar o Liverpool na frente.

Com 12 minutos do segundo tempo, uma pintura. Wijnaldum recebeu de Henderson, puxou o contra-ataque e colocou no ângulo de Rui Patrício, sem chances para o português. Na comemoração, o holandês fez questão de homenagear Virgil Van Dijk, que está lesionado.

Aos 21, Salah apareceu novamente. O egípcio cobrou falta e Matip apareceu para desviar para o fundo das redes. Cerca de 10 minutos depois, Semedo marcou contra a própria equipe e fechou o placar.