Com público reduzido, Liverpool goleia Wolverhampton em Anfield

Um dia feliz para os amantes de futebol. No primeiro jogo com público em Anfield após o início da pandemia, o Liverpool goleou o Wolverhampton por 4 a 0. Salah, Wijnaldum, Matip e Semedo, contra, garantiram os três pontos para os Reds.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEAos 23 minutos do primeiro tempo, Salah abriu o marcador. O egípcio aproveitou bobeira da zaga do Wolverhampton para balançar as redes e colocar o Liverpool na frente.
Com 12 minutos do segundo tempo, uma pintura. Wijnaldum recebeu de Henderson, puxou o contra-ataque e colocou no ângulo de Rui Patrício, sem chances para o português. Na comemoração, o holandês fez questão de homenagear Virgil Van Dijk, que está lesionado.
Aos 21, Salah apareceu novamente. O egípcio cobrou falta e Matip apareceu para desviar para o fundo das redes. Cerca de 10 minutos depois, Semedo marcou contra a própria equipe e fechou o placar.
Diante da dois mil torcedores, o Liverpool conquistou os três pontos contra uma forte equipe. Com a vitória, os Reds empataram com o Tottenham na pontuação (ambos somam 24 pontos). O Wolves é o décimo colocado, com 17.