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Com PSG x Manchester United, Uefa define os confrontos das oitavas de final da Champions League

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo irão se reencontrar na Liga dos Campeões. Atual campeão, Chelsea escapa de medalhões e irá enfrentar o Lille no mata-mata...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 dez 2021 às 08:31

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 08:31

Com confronto entre Paris Saint-Germain e Manchester United, que reserva o duelo entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, a Uefa sorteou os confrontos das oitavas de final da Champions League nesta segunda-feira. O Chelsea, atual campeão, escapou dos medalhões e enfrenta o Lille.O Benfica, equipe de Jorge Jesus, não conseguiu ter sorte no torneio e irá encarar o Real Madrid. O confronto tem um sabor especial para Carlo Ancelotti e a equipe merengue já que ambos conquistaram a Liga dos Campeões 2013/2014 no Estádio da Luz.
Outro grande confronto das oitavas de final será Atlético de Madrid, que eliminou o favorito Liverpool na última temporada, e Bayern de Munique, penúltimo campeão do torneio. O Ajax, invicto na fase de grupos e com Haller vivendo grande fase, enfrenta a Inter de Milão em um duelo equilibrado.
Os confrontos de ida das oitavas de final acontecem nos dias 15, 16, 22 e 23 de fevereiro. Já os duelos de volta, que serão disputados na casa dos cabeças de chave do sorteio, ocorrem nos dias 8, 9, 15 e 16 de março. Na atual edição, o critério do gol fora de casa não existe.
CONFIRA OS CONFRONTOS DAS OITAVAS DE FINAL DA CHAMPIONS LEAGUE:​Benfica x Real MadridVillarreal x Manchester City​Atlético de Madrid x Bayern de Munique​RB Salzburg x Liverpool​Inter de Milão x AjaxSporting x JuventusChelsea x LilleParis Saint-Germain x Manchester United
Crédito: UefasorteouconforntosdasoitavasdefinaldaChampionsLeague(RICHARDJUILLIART/AFP

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