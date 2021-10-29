Com provável retorno de Rigoni, Rogério Ceni ganha novas alternativas no ataque do São Paulo

Crédito: Erico Leonan/São Paulo FC

O São Paulo deve contar com o importante retorno do atacante Emiliano Rigoni na partida diante do Internacional. Com a volta do argentino, a formação no ataque é dúvida e Rogério Ceni poderá, pela primeira vez, contar com o destaque são-paulino no Campeonato Brasileiro.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Rigoni se lesionou na partida contra o Cuiabá, no dia 11 de outubro, na última partida de Hernán Crespo como técnico do São Paulo. Com isso, nas três partidas em que comandou o Tricolor nesta segunda passagem, Rogério Ceni ainda não utilizou o argentino.

Calleri e Luciano foram a dupla utilizada pelo técnico contra o Ceará e contra o Corinthians, enquanto Luciano e Pablo fizeram dupla de ataque contra o Red Bull Bragantino, devido à lesão de Calleri no Majestoso. O camisa 30 ainda não retornou de sua lesão e deve ser desfalque contra o Inter.

Recuperado da lesão muscular na coxa, Rigoni retorna ao time e pode ser titular contra o Internacional, formando dupla com Luciano ou com Pablo, podendo, ainda, fazer um trio de ataque com os dois.

Com Luciano, o ataque seria mais móvel, mais ágil, contando com o camisa 11 mais avançado numa função de 'homem gol' e o argentino mais direcionado à criação das jogadas.

Já em um ataque formado por Rigoni e Pablo, o camisa 9 seria um jogador de referência no ataque, com posicionamento mais fixo e menor movimentação, Rigoni, neste caso, complementaria essa característica, sendo mais dinâmico, como um segundo atacante.Além de Calleri, Rodrigo Nestor pode ser uma baixa no meio de campo, o que pode influenciar bastante na escolha de um ataque mais criativo, com Luciano e Rigoni, ou até mesmo a mudança de estrutura na equipe, podendo utilizar um trio de ataque, com Luciano pela esquerda, Rigoni pela direita e Pablo centralizado como centroavante.