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Com provável retorno de Rigoni, Rogério Ceni ganha novas alternativas no ataque do São Paulo

Treinador contará com Rigoni pela primeira vez desde que voltou ao São Paulo. Argentino avançou em recuperação e deve jogar contra o Internacional, dando alterantivas ao ataque...

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 16:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2021 às 16:30
Crédito: Erico Leonan/São Paulo FC
O São Paulo deve contar com o importante retorno do atacante Emiliano Rigoni na partida diante do Internacional. Com a volta do argentino, a formação no ataque é dúvida e Rogério Ceni poderá, pela primeira vez, contar com o destaque são-paulino no Campeonato Brasileiro.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Rigoni se lesionou na partida contra o Cuiabá, no dia 11 de outubro, na última partida de Hernán Crespo como técnico do São Paulo. Com isso, nas três partidas em que comandou o Tricolor nesta segunda passagem, Rogério Ceni ainda não utilizou o argentino.
Calleri e Luciano foram a dupla utilizada pelo técnico contra o Ceará e contra o Corinthians, enquanto Luciano e Pablo fizeram dupla de ataque contra o Red Bull Bragantino, devido à lesão de Calleri no Majestoso. O camisa 30 ainda não retornou de sua lesão e deve ser desfalque contra o Inter.
Recuperado da lesão muscular na coxa, Rigoni retorna ao time e pode ser titular contra o Internacional, formando dupla com Luciano ou com Pablo, podendo, ainda, fazer um trio de ataque com os dois.
Com Luciano, o ataque seria mais móvel, mais ágil, contando com o camisa 11 mais avançado numa função de 'homem gol' e o argentino mais direcionado à criação das jogadas.
Já em um ataque formado por Rigoni e Pablo, o camisa 9 seria um jogador de referência no ataque, com posicionamento mais fixo e menor movimentação, Rigoni, neste caso, complementaria essa característica, sendo mais dinâmico, como um segundo atacante.Além de Calleri, Rodrigo Nestor pode ser uma baixa no meio de campo, o que pode influenciar bastante na escolha de um ataque mais criativo, com Luciano e Rigoni, ou até mesmo a mudança de estrutura na equipe, podendo utilizar um trio de ataque, com Luciano pela esquerda, Rigoni pela direita e Pablo centralizado como centroavante.
O São Paulo entra em campo às 18h15 do próximo domingo (31), no Morumbi, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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