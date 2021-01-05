Com propostas, ex-zagueiro do Fluminense deve disputar próximo Campeonato Carioca

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O zagueiro Guillherme Mattis está prestes a voltar a disputar o Campeonato Estadual do Rio, cinco anos depois de participar da competição defendendo o Fluminense. O jogador de 30 anos tem proposta de dois clubes, um da capital e outro do interior, além de sondagens para permanecer no futebol paulista, onde esteve nas últimas duas temporadas, jogando por São Bento e São Bernardo.

- Retornar ao futebol carioca é uma vontade minha. É uma grande vitrine do futebol, um estadual que é visto no país todo. Temos algumas situações para analisar, agora é questão de conversar com meu empresário e definir o melhor projeto – conta o zagueiro que disputou 17 jogos pelo São Bento em 2020, onze sem que a defesa fosse vazada.