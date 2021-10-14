Com propostas do futebol do Oriente Médio e da Espanha, volante Breno deve deixar o Goiás no fim do ano

Crédito: Rosiron Rodrigues/Goiás EC

O volante Breno tem propostas para deixar o Goiás e não deve permanecer na equipe para a próxima temporada. O jogador, de 21 anos, é revelado pelas categorias de base do Esmeraldino e tem contrato até o fim de 2021. O LANCE! apurou que as dois clubes estão interessados no jogador: um do Oriente Médio e outro da Espanha.

>>> Confira a tabela de classificação do Brasileirão da Série BO Goiás tentou a renovação com Breno em julho, mas as partes acabaram não chegando a um acordo. O clube não comenta publicamente a situação, mas entende que a permanência é improvável, diante do interesse principalmente de equipes do exterior.