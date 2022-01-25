Com proposta da Juventus, Vlahovic é ameaçado de morte por torcedores da Fiorentina: 'Você é um m...'

Destaque da Fiorentina na temporada, o atacante Dusan Vlahovic pode trocar de clube na Itália e reforçar a Juventus a partir de julho. Contudo, os rumores da saída do sérvio revoltaram os torcedores da Viola, que protestaram contra o jogador de 21 e, inclusive, o ameaçaram de morte.+ Sergio Ramos marca seu primeiro gol, Messi retorna e PSG goleia o Reims no Francês

"O respeito não se conquista só com gols. Vlahovic, és uma m….!", trouxe uma faixa. Em outra, havia o dizer: "Os teus guarda-costas não vão conseguir salvar a tua vida". As informações foram dadas pelo 'Gazzetta dello Sport', que afirmou que os cartazes foram pendurados pela cidade de Florença.

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Com passagem pelas categorias de base do Estrela Vermelha e Partizan, Vlahovic foi contratado pela Fiorentina em 2018, e tem contrato de mais um ano com a Viola. Contudo, o jogador tem recusado as propostas de renovação com a equipe italiana, o que revoltou ainda mais os torcedores.