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Com proibição de treinos coletivos, Grêmio trabalha parte física e técnica em Porto Alegre

Clube tem em seu planejamento viagem para a cidade de Criciúma pensando nos trabalhos de grupo, mas sem data especificada...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 20:44

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 20:44

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Em meio a um clima de incerteza sobre onde o clube prosseguirá com sua preparação para a volta das competições, o Grêmio treinou tanto na última segunda (6) como nessa terça-feira fazendo atividades prioritariamente voltadas a parte física e técnica.
O Governo do Estado de Porto Alegre estabeleceu medidas mais restritivas no funcionamento de determinadas atividades como forma de reação ao risco de contágio em diversas partes do território gaúcho que se tornou o mais alto desde o início da quarentena.
Assim, o Tricolor tem permissão para fazer atividades no CT Luiz Carvalho, porém sem que nenhuma delas envolva qualquer tipo de contato entre os atletas. Logo, somente exercícios de força além de séries de musculação tem sido feitas desde o início da semana para que o ritmo da retomada não seja mais impactado.
O Grêmio tem em seu planejamento uma viagem marcada para a cidade de Criciúma onde retomaria os treinos coletivos já que, na região catarinense em questão, as restrições estão em nível mais baixo do que em Porto Alegre. Todavia, ainda não foi informada uma data específica para a viagem acontecer.

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