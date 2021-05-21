Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com problemas físicos e sem jogar, renovação de Tardelli com o Galo parece ser algo distante de acontecer
futebol

Com problemas físicos e sem jogar, renovação de Tardelli com o Galo parece ser algo distante de acontecer

O atacante tem vínculo com o Atlético-MG até o fim deste mês e sua permanência por mais clube e incerta...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 18:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mai 2021 às 18:03
Crédito: Tardelli fez apenas 11 jogos desde que voltou ao Galo, em 2020-(Pedro Souza/Atlético-MG
A pouco mais de uma semana do fim do seu contrato com o Atlético-MG, o atacante Diego Tardelli vive dias de incerteza se irá jogar por mais tempo pelo Galo. E as seguidas lesões desde que chegou ao clube, em fevereiro de 2020, deixando-o fora de atividade por muito tempo, parece pesar contra o ídolo atleticano, presente nas maiores conquistas do clube na década. Tardelli fez apenas 11 jogos desde seu retorno ao Atlético, marcando dois gols. Nesse período ficou quase um ano parado por uma séria lesão no tornozelo, que precisou ser operado. Em 2021, a situação do jogador, de 35 anos, não parece ter melhorado muito. O atacante sofreu este ano com problemas musculares na coxa direita e recentemente, antes do duelo diante do Cerro Porteño, pela Libertadores, nem pôde ser relacionado, já que sentiu um problema na região lombar, perdendo a chance de mostrar serviço na competição sul-americana. A grave lesão no tornozelo, que o impediu Tardelli de jogar, fez com que a diretoria atleticana renovasse o seu contrato até o fim de maio, como uma nova chance para que ele pudesse mostrar seu futebol. Todavia, a sua atual fragilidade física pode encerrar sua terceira passagem no Galo sem brilho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados