Com problemas e desfalques, Carille leva Al-Ittihad à vitória na Arábia

Crédito: Carille luta contra o rebaixamento no Al-Ittihad (Divulgação

Na última sexta-feira, o técnico Fabio Carille levou o Al-Ittihad a sua primeira vitória desde o retorno do futebol na Arábia Saudita. O clube do técnico brasileiro bateu o Al-Ettifaq, que ainda luta pelo G4, e respirou um pouco na tabela, subindo uma posição e agora figurando na décima segunda colocação.

Na vitória, o técnico Fabio Carille teve o retorno de quatro jogadores que haviam sido afastados após contraírem COVID 19 e perderam os dois primeiros jogos do retorno.

- Tivemos muita dificuldade em armar a equipe nos últimos dois jogos, estávamos sem opções importantes para o nosso time, principalmente no setor ofensivo. São dois atacantes e um meia entre os que retornaram. Então isso já me dá mais opções durante um jogo. Mas ainda assim, eles precisam de ritmo e isso afeta nossa atuação, normal.

Neste jogo contra o Al-Ettifaq, Fábio Carille teve o retorno de Ziad, zagueiro saudita, Leo Gil, meia argentino, Bishi e Camara, atacantes sauditas. Na próxima rodada, ele deve ter ainda os retornos de Badry, meia, e o atacante Bony, ex-Manchester City e principal estrela da equipe.

- Infelizmente estamos tendo os retornos agora, com a competição já acontecendo. Mas são dois grandes jogadores que irão nos ajudar nessa reta final e nos dar mais opções também. Nossa intenção é subir na tabela e, principalmente, buscar o título da Copa dos Campeões.