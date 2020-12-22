Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com primeiro tempo agitado, Ituano e Brusque apenas empatam

Galo abriu vantagem nos minutos iniciais, mas deixou escapar o triunfo na pressão do time catarinense...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 dez 2020 às 22:31

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 22:31

Crédito: Miguel Schincariol/Ituano
Fim da 2ª rodada da Série C. Em duelo agitado no Novelli Júnior, Ituano e Brusque ficaram no empate por 1 a 1. Com o resultado, o Galo mantém a liderança, com 4 pontos. O time catarinense está com 2 pontos.Na próxima rodada, o Ituano encara o Santa Cruz, em casa, O Brusque recebe o Vila Nova-GO.
O jogo
Com pouco mais de 10 minutos o Ituano abriu o marcador. Bruno Mota soltou a bomba, a bola explodiu na zaga e sobrou limpa com Kadu, que mandou para o fundo da rede, 1 a 0.
Assim que fez o seu gol, o Galo diminuiu o ritmo e viu o Brusque crescer em campo. De tanto insistir, o gol saiu aos 37 minutos. João Carlos levantou e Alagoano completou para dentro da rede, 1 a 1.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hipermobilidade articular: quando a flexibilidade deixa de ser vantagem
Casa demolida em Afonso Cláudio
Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio
Imagem de destaque
Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados