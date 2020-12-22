Com primeiro tempo agitado, Ituano e Brusque apenas empatam

Crédito: Miguel Schincariol/Ituano

Fim da 2ª rodada da Série C. Em duelo agitado no Novelli Júnior, Ituano e Brusque ficaram no empate por 1 a 1. Com o resultado, o Galo mantém a liderança, com 4 pontos. O time catarinense está com 2 pontos.Na próxima rodada, o Ituano encara o Santa Cruz, em casa, O Brusque recebe o Vila Nova-GO.

O jogo

Com pouco mais de 10 minutos o Ituano abriu o marcador. Bruno Mota soltou a bomba, a bola explodiu na zaga e sobrou limpa com Kadu, que mandou para o fundo da rede, 1 a 0.