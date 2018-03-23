Com presente para bairro campeão, Taça EDP das Comunidades é lançada

O sonho da garotada de se tornar jogador de futebol está muito perto de virar realidade. A Taça EDP das Comunidades chega para a segunda edição e vai contemplar jovens apaixonados pelos gramados, que tenham de 15 a 17 anos, de 32 bairros diferentes do Espírito Santo.

A competição, promovida pela Central das Comunidades (CDC) em parceria com a EDP e a Rede Gazeta, começa em maio e vai até 9 junho. Além do título de campeã, a comunidade que faturar a taça ainda ganhará um presente: uma benfeitoria da EDP em alguma praça, parque ou quadra do bairro no valor de R$ 30 mil.

A gente quer que fique uma marca na comunidade. Essa benfeitoria vai ser discutida e decidida juntamente com a comunidade. A equipe vai nos falar qual a necessidade naquele local, explicou João Brito Martins, diretor-geral da EDP, que acrescentou que haverá unidades móveis de atendimento nas comunidades. Vamos resolver problemas, dar dicas de uma melhor utilização de energia e garantir menos acidentes com pipas e construção civil próxima a rede.

A Taça das Comunidades ainda terá outras duas novidades: prêmio de melhor torcida e quadrangular feminino. As inscrições, que vão de 26 de março a 9 de abril, poderão ser feitas no portal Gazeta Online.

Essa edição vem com um conteúdo ainda mais forte. O esporte é especial porque é uma paixão nacional. É um plus para o jovem que mora na comunidade, então a Taça é uma grande ferramenta de inclusão social. É uma competição. o jovem tem que cumprir regras, compromissos, sem contar as diversas outras atividades, explicou Marcelo Siqueira, diretor-geral da CDC.

As equipes poderão contar com até 300 atletas e ainda vão passar pelo Dipe (Dia de Peneira) para escolher os craques que vão entrar em campo para defender suas respectivas comunidades.

Segundo o diretor de Mercado Anunciante, Márcio Chagas, a Taça EDP das Comunidades vai muito além do esporte. A Rede Gazeta está presente na vida das pessoas há 90 anos e nossa marca interage com a população o tempo todo. Esse projeto tem um apelo social muito forte. Teremos palestras de conscientização do jovem sobre bebidas, drogas e queremos despertar o espírito de equipe. Eles vão defender a comunidade deles.

Como tudo começou

A primeira edição, realizada em 2014, trouxe ótimos resultados, a começar pela participação da torcida, que compareceu em peso durante todo o campeonato. Foram 60 mil espectadores. Os 64 jogos reuniram 32 comunidades de Aracruz (Caieiras Velhas), Cariacica (Alto Lage, Porto de Santana, Jardim Botânico, Padre Gabriel, São Francisco e Vila Independência), Serra (Alterosa, Central Carapina, Cidade Continental, Feu Rosa, José de Anchieta, Carapebus e Laranjeiras Velha), Viana (Bom Pastor e Viana), Vila Velha (Araçás, Ataíde, Barra do Jucu, Coqueiral de Itaparica, Nova América, Paul, Balneário Ponta da Fruta, Santa Rita e São Torquato) e Vitória (Andorinhas, Caratoíra, Fonte Grande, Forte São João, Inhanguetá, Itararé e São Pedro).





TAÇA EDP DAS COMUNIDADES

Equipes: 32 comunidades do Estado

Idade: de 15 a 17 anos

Atletas por time: no máximo 300 jogadores (que depois passarão por uma peneira)

Festa de abertura: 12 de maio

Final/Festa de encerramento: 9 de junho