Com presença de Luciano Castán, CSA distribui cestas básicas

Crédito: Rayssa Tenório/CSA

O CSA agiu de maneira solidária pensando nos trabalhadores ambulantes que atuam nos arredores do estádio Rei Pelé e organizou uma entrega de cestas básicas na última quarta-feira (25). Com a presença, aliás, do zagueiro Leandro Castán como representante do elenco Azulino.

- É um orgulho poder estar aqui representando o CSA, todos meus companheiros de clube também. Agradeço a todos que doaram. Cada cesta básica dessa é de suma importância para essas pessoas que vieram receber - disse o defensor.

O insumo para as doações foi obtido através de uma transmissão ao vivo feita pelo CSA no último dia 14 de junho onde a participação da jogadora de futebol e torcedora declarada do clube, Marta, chamou a atenção com a doação de uma tonelada de alimentos.

Além dos ambulantes, quem também foi beneficiado pela ação do time de Maceió foram os moradores do bairro do Mutange que tiveram de deixar suas casas diante do desastre ambiental envolvendo a multinacional Braskem.