Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com preços mais baratos, São Paulo anuncia venda de ingressos para a partida contra o Athletico-PR
futebol

Com preços mais baratos, São Paulo anuncia venda de ingressos para a partida contra o Athletico-PR

Após goleada sofrida para o Flamengo no Morumbi, todos os setores do estádio sofrerão reajustes. Tricolor aposta em bom público para se afastar da zona de rebaixamento
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 nov 2021 às 11:28

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 11:28

O São Paulo divulgou os preços e orientações para os torcedores que desejam ir ao Morumbi para ver a partida contra o Athletico-PR, na próxima quarta-feira (24), às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro. Os valores serão mais baratos. O ingresso com preços mais em conta será do setor popular, que continuará a preços de R$ 20 para todos os planos e público geral, com meia-entrada a R$ 10. Depois desse setor, vem os reajustes. A Arquibancada Sul Laranja, que foi comercializada por R$ 50 diante do Flamengo, sairá por R$ 20. A Arquibancada Leste Azul passará de R$ 70 para R$ 30. Até mesmo o Camarote dos Ídolos, que tinha entrada de R$ 400, o setor mais caro do estádio, será R$ 250.
As vendas de ingressos para o público em geral terão início às 21h30 deste domingo (21). Já os sócios-torcedores já podem comprar. As vendas serão 100% online, através do site da Total Acesso. Vale ressaltar que os protocolos contra a Covid-19 seguem, como uso de máscaras, distanciamento e medida da temperatura. Não haverá check-in presencial, somente online.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO!VEJA COMO FAZER O CHECK-IN ANTES DA PARTIDAOs torcedores que adquirirem ingressos terão que enviar informações e documentos para o e-mail [email protected].
Nomes e sobrenomes dos torcedores que ingressarão no Estádio;
Dados de contato (e-mail e/ou telefone);
Cópia do Documento de identificação oficial (CPF e/ou RG ou documento oficial equivalente) de todos os torcedores;
Local: área, fileira e assento do ingresso adquirido.
Cópia do comprovante de vacinação completa (duas doses ou dose única)
Em caso de o torcedor ter tomado apenas uma dose da vacina deverá apresentar também cópia do teste PCR realizado até 48 horas antes do jogo ou resultado negativo de teste antígeno com até 24 horas de antecedência. Documento de identificação (CPF).
Confira os preços dos ingressosArquibancada Norte Amarela: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia-entrada) para todos os planos e público geral;Arquibancada Leste Azul: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia-entrada)Arquibancada Sul Laranja: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia-entrada)Arquibancada Oeste Vermelha: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia-entrada)Arquibancada Oeste Visitante: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia-entrada)Cadeira Cativa Leste: R$ 30Cadeira Cativa Oeste: R$ 30 Cadeira Superior Norte Amarela: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia-entrada)Cadeira Superior Sul Laranja: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia-entrada)Cadeira Superior Sul Lar. Premium: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia-entrada)Cadeira Especial Leste Azul: R$ 100 (inteira), R$ 50 (meia)Cadeira Especial Oeste Vermelha: R$ 100 (inteira), R$ 50 (meia)Cadeira Térrea P 02 – 04: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia-entrada)Cadeira Térrea P 18: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia-entrada)Cadeira Térra PCD P17 -B: R$ 10.00Camarote dos Ídolos: R$ 250,00Arquibancada Oeste - Torcida Visitante: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia-entrada)
Crédito: SãoPaulobaixouospreçosdosingressosparaojogocontraoAthletico-PR(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
“O ativo intangível é o que conecta as marcas às pessoas”, diz Luiz Lara, autor e publicitário
Programa CBN Vitória com Fernanda Queiroz
CBN Vitória ao vivo: o esquema de mobilidade e transporte para Festa da Penha e show do Guns N' Roses
Imagem de destaque
Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados