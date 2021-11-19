Com preços mais baratos, São Paulo anuncia venda de ingressos para a partida contra o Athletico-PR

O São Paulo divulgou os preços e orientações para os torcedores que desejam ir ao Morumbi para ver a partida contra o Athletico-PR, na próxima quarta-feira (24), às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro. Os valores serão mais baratos. O ingresso com preços mais em conta será do setor popular, que continuará a preços de R$ 20 para todos os planos e público geral, com meia-entrada a R$ 10. Depois desse setor, vem os reajustes. A Arquibancada Sul Laranja, que foi comercializada por R$ 50 diante do Flamengo, sairá por R$ 20. A Arquibancada Leste Azul passará de R$ 70 para R$ 30. Até mesmo o Camarote dos Ídolos, que tinha entrada de R$ 400, o setor mais caro do estádio, será R$ 250.

As vendas de ingressos para o público em geral terão início às 21h30 deste domingo (21). Já os sócios-torcedores já podem comprar. As vendas serão 100% online, através do site da Total Acesso. Vale ressaltar que os protocolos contra a Covid-19 seguem, como uso de máscaras, distanciamento e medida da temperatura. Não haverá check-in presencial, somente online.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO!VEJA COMO FAZER O CHECK-IN ANTES DA PARTIDAOs torcedores que adquirirem ingressos terão que enviar informações e documentos para o e-mail [email protected]

Nomes e sobrenomes dos torcedores que ingressarão no Estádio;

Dados de contato (e-mail e/ou telefone);

Cópia do Documento de identificação oficial (CPF e/ou RG ou documento oficial equivalente) de todos os torcedores;

Local: área, fileira e assento do ingresso adquirido.

Cópia do comprovante de vacinação completa (duas doses ou dose única)

Em caso de o torcedor ter tomado apenas uma dose da vacina deverá apresentar também cópia do teste PCR realizado até 48 horas antes do jogo ou resultado negativo de teste antígeno com até 24 horas de antecedência. Documento de identificação (CPF).

Confira os preços dos ingressosArquibancada Norte Amarela: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia-entrada) para todos os planos e público geral;Arquibancada Leste Azul: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia-entrada)Arquibancada Sul Laranja: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia-entrada)Arquibancada Oeste Vermelha: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia-entrada)Arquibancada Oeste Visitante: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia-entrada)Cadeira Cativa Leste: R$ 30Cadeira Cativa Oeste: R$ 30 Cadeira Superior Norte Amarela: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia-entrada)Cadeira Superior Sul Laranja: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia-entrada)Cadeira Superior Sul Lar. Premium: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia-entrada)Cadeira Especial Leste Azul: R$ 100 (inteira), R$ 50 (meia)Cadeira Especial Oeste Vermelha: R$ 100 (inteira), R$ 50 (meia)Cadeira Térrea P 02 – 04: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia-entrada)Cadeira Térrea P 18: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia-entrada)Cadeira Térra PCD P17 -B: R$ 10.00Camarote dos Ídolos: R$ 250,00Arquibancada Oeste - Torcida Visitante: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia-entrada)