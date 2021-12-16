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Com pré-temporada e foco na Série A2 do Paulistão, Arthur Rosseto, goleiro do São Caetano, projeta 2022

Um dos destaques do Azulão na Copa Paulista falou sobre a preparação da equipe para o estadual paulista e as oportunidades para a próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 18:32

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 18:32

O São Caetano segue se preparando para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. Após a fase de reapresentação, o elenco e a comissão técnica já passaram por alguns dias de treinamentos e adaptação.+ Dedé perto do Botafogo: Veja 25 jogadores com passagem por seleção que estão livres no mercado
Inspirado pela campanha que teve na Copa Paulista recentemente, o Azulão vai aproveitar a base que disputou a competição para o Paulistão A2. Além disso, chegaram alguns reforços pontuais para encorpar ainda mais o grupo.
Um dos remanescentes do grupo que fez história na Copa Paulista é o goleiro Arthur Rosseto. O goleiro formado na Chapecoense falou a respeito desse início de pré-temporada e sobre sua forma física..
- Fisicamente estou muito bem. Buscando ainda o auge da minha forma física, sempre buscando melhorar e se manter sem lesões, o que é importante - afirmou.
VEJA TABELA COM OS PRIMEIROS JOGOS DO PAULISTÃO 2022
O jovem arqueiro falou sobre a preparação da equipe para o estadual e a projeção de poder jogar mais vezes com a camisa do Azulão.
- Já começou a todo vapor. Estamos trabalhando forte há algumas semanas com um elenco renovado e ainda mais forte. Afinal, a A2 é uma competição com uma exigência maior do que a Copa Paulista. Espero receber mais oportunidades, até porque estou em constante evolução e é importante ter uma boa sequência de jogos para crescer ainda mais - concluiu.
Crédito: ArthuremtreinodoAzulão(Foto:Divulgação/ArthurRosseto

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