Com pouco tempo em campo, Calleri mostra vontade; veja números do atacante na reestreia no São Paulo

A vitória do São Paulo sobre o Atlético-GO por 2 a 1, no Morumbi, foi de grande importância para a equipe de Hernán Crespo. Além disso, uma outra boa notícia da vitória foi a estreia do atacante argentino Calleri. O camisa 30 entrou aos 35 minutos da partida na vaga de Luciano e foi bastante participativo. Segundo o 'SofaScore', ele deu 13 toques na bola, acertando sete dos seis passes tentados ao longo do período em que esteve em campo.
Com o Atlético-GO tentando o ataque em busca do empate Calleri foi importante para prender a bola no setor ofensivo, além de mostrar muita vontade na recuperação das jogadas. Em questão de marcação, Calleri conseguiu ganhar boas jogadas defensivas, brigando no meio-campo pela bola com os volantes e zagueiros do Dragão.
Vale destacar que ainda é cedo para fazer qualquer análise sobre o que Calleri pode entregar para o São Paulo nesta temporada. O atacante vem tentando chegar na melhor forma física, já que não atuava desde abril. A expectativa é que ele jogue mais tempo diante do América-MG, na quarta-feira.
VEJA OS NÚMEROS DE CALLERI NA SUA REESTREIA PELO SÃO PAULOMinutos jogados - 10 (sem contar acréscimos)Toques - 13Precisão nos passes - 6/7 (93%)Cruzamentos (precisos) - 2 (0)Finalizações no gol - 0Finalizações para fora - 0Duelos no chão (ganhos) - 2 (1)Duelos aéreos (ganhos) - 3 (1)Perda da posse de bola - 4Faltas sofridas - 1Faltas cometidas - 0