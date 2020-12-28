Com pouco espaço no Barcelona, Riqui Puig entra na mira do Arsenal

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Em busca de um meio-campista para o time de Mikel Arteta, o Arsenal adicionou mais um nome em sua lista de possíveis reforços. Após o interesse em Julian Brandt, do Borussia Dortmund, o espanhol Riqui Puig, do Barcelona, começa a ganhar força nos corredores do Emirates Stadium.

+ Veja a tabela da Premier LeagueSegundo informações do portal "The Athletic", os Gunners podem tentar a contratação do jovem de 21 anos por empréstimo já na janela de transferências do inverno europeu. Com pouco espaço no time de Ronald Koeman, o atleta vê com bons olhos a mudança de ares em busca de mais minutos na temporada.

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