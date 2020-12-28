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Com pouco espaço no Barcelona, Riqui Puig entra na mira do Arsenal

Atleta entrou em campo somente quatro vezes na atual temporada, totalizando apenas 77 minutos jogados. Sem espaço, saída do Camp Nou é vista com bons olhos pelo meia...

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 14:43

LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2020 às 14:43
Crédito: AFP
Em busca de um meio-campista para o time de Mikel Arteta, o Arsenal adicionou mais um nome em sua lista de possíveis reforços. Após o interesse em Julian Brandt, do Borussia Dortmund, o espanhol Riqui Puig, do Barcelona, começa a ganhar força nos corredores do Emirates Stadium.
+ Veja a tabela da Premier LeagueSegundo informações do portal "The Athletic", os Gunners podem tentar a contratação do jovem de 21 anos por empréstimo já na janela de transferências do inverno europeu. Com pouco espaço no time de Ronald Koeman, o atleta vê com bons olhos a mudança de ares em busca de mais minutos na temporada.
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​Após desentendimento com o técnico do Barcelona no início da temporada, Puig decidiu permanecer no Camp Nou para lutar por seu espaço. No entanto, o meio-campista parece não ter agradado ao holandês, visto que fez apenas quatro partidas em 2020/21, todas saindo do banco de reservas.

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