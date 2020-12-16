Com pouco destaque no Atlético de Madrid, Torreira não quer deixar o clube espanhol

Contratado para suprir a saída de Thomas Partey para o Arsenal, Lucas Torreira não vem convencendo no Atlético de Madrid. Com sondagens da Inglaterra e Itália, o meio-campista uruguaio quer permanecer na Espanha para lutar por uma vaga na equipe titular colchonera.

- Lucas está tranquilo e feliz. Ele não tem mais nada em mente a não ser continuar no Atlético de Madrid. Ele está terminando seu processo de adaptação - disse o agente do jogador, Pablo Betancur, à "Sky Sports".Das nove partidas que disputou até o momento com a camisa do Atlético de Madrid, Torreira só foi titular em duas. Ele marcou apenas um gol. Torino, Fiorentina, Milan e Arsenal monitoram a situação do jogador e podem fazer uma investida.