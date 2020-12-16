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Com pouco destaque no Atlético de Madrid, Torreira não quer deixar o clube espanhol

Meio-campista uruguaio tem o desejo de continuar lutando por uma vaga na equipe...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 13:08

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 13:08

Crédito: Divulgação/Atlético de Madrid
Contratado para suprir a saída de Thomas Partey para o Arsenal, Lucas Torreira não vem convencendo no Atlético de Madrid. Com sondagens da Inglaterra e Itália, o meio-campista uruguaio quer permanecer na Espanha para lutar por uma vaga na equipe titular colchonera.
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- Lucas está tranquilo e feliz. Ele não tem mais nada em mente a não ser continuar no Atlético de Madrid. Ele está terminando seu processo de adaptação - disse o agente do jogador, Pablo Betancur, à "Sky Sports".Das nove partidas que disputou até o momento com a camisa do Atlético de Madrid, Torreira só foi titular em duas. Ele marcou apenas um gol. Torino, Fiorentina, Milan e Arsenal monitoram a situação do jogador e podem fazer uma investida.

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