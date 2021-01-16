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futebol

Com poucas chances no Barcelona, Neto pode reforçar o Arsenal

Clube catalão pode emprestar o brasileiro aos Gunners, mas deseja
uma garantia de que ele será o goleiro titular da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2021 às 12:04

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 12:04

Crédito: AFP
O Barcelona não estuda contratar jogadores em janeiro, mas podem haver saídas. De acordo com o "Mundo Deportivo", além de Aleña e Firpo, o empréstimo de Neto também é estudado. O Arsenal aparece como favorito.
VEJA A TABELA DE LA LIGA
Neto pediu ao Barcelona para ser emprestado. Ele sabe que não terá chances de jogar enquanto Ter Stegen estiver no clube. O Barça aceitou o pedido do brasileiro, mas para emprestá-lo ao Arsenal, deseja uma garantia de que ele será o titular da equipe, à frente de Bernd Leno e Alex Runarsson. O brasileiro começou a temporada como titular no Barcelona por conta da cirurgia de Ter Stegen. Ele teve boas atuações e fez nove partidas, mas o alemão reassumiu a posição no dia 4 de novembro. Neto tem contrato até junho de 2023.

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