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futebol

Com possível saída de Messi, Carles Puyol manda recado a argentino

Ex-jogador do Barcelona apoiou decisão do craque argentino, que pode deixar o clube...

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 15:23

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 15:23
Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Após a notícia de que Messi deseja deixar o Barcelona cair como uma bomba em todo o mundo, o ex-jogador Carles Puyol foi às redes sociais e se manifestou em apoio ao argentino. Muito ativo na internet e amigo pessoal do camisa 10, o catalão ficou ao lado do craque.- Respeito e admiração, Leo. Todo meu apoio, amigo - postou Puyol em seu Twitter.
Puyol foi revelado pelo Barcelona e nunca defendeu outra camisa em sua carreira. Capitão da equipe por vários anos, o ex-jogador é um dos maiores ídolos do Barcelona e um dos grandes símbolos da Catalunha.

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