Com possível saída de Messi, Carles Puyol manda recado a argentino

Após a notícia de que Messi deseja deixar o Barcelona cair como uma bomba em todo o mundo, o ex-jogador Carles Puyol foi às redes sociais e se manifestou em apoio ao argentino. Muito ativo na internet e amigo pessoal do camisa 10, o catalão ficou ao lado do craque.- Respeito e admiração, Leo. Todo meu apoio, amigo - postou Puyol em seu Twitter.