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futebol

Com polêmica de arbitragem, Santo André e São Bento empatam no Paulistão

Sem vencer no estadual, a equipe visitante ficou na bronca com o árbitro, que anulou o gol de Patrick Vieira. Os mandantes seguem na vice-liderança da chave do Corinthians...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 23:24

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2021 às 23:24
Crédito: Partida foi pouco movimentada no Canindé (Neto Bonvino/ São Bento
Em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista, Santo André e São Bento não tiraram o 0 do placar e saíram do Canindé com um ponto cada. O jogo teve pouca inspiração ofensiva de ambas equipes, mas contou com decisão controvérsia da arbitragem.
ATUAÇÕES: Xavier e Jô prejudicam Corinthians em derrota para a Ferroviária
O melhor lance do jogo foi o gol anulado de Patrick Vieira, da equipe visitante. Aos 14 minutos do segundo tempo, Daniel Costa cruzou na segunda trave e o meia completou para as redes, mas o árbitro viu falta do jogador do São Bento, anulando o gol.
VEJA CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTAO resultado deixa o Santo André na vice-liderança do Grupo A, com seis pontos e atrás do Corinthians, que soma 14 pontos e tem dois jogos a mais. O São Bento, ainda sem vencer, segue na lanterna do Grupo B.
O Bentão volta a campo na próxima sexta-feira (16), às 20h, contra o Corinthians, na Neo Química Arena. O Ramalhão espera definição da Federação Paulista para saber adversário e local da próxima partida.

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