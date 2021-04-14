Com polêmica de arbitragem, Santo André e São Bento empatam no Paulistão

Crédito: Partida foi pouco movimentada no Canindé (Neto Bonvino/ São Bento

Em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista, Santo André e São Bento não tiraram o 0 do placar e saíram do Canindé com um ponto cada. O jogo teve pouca inspiração ofensiva de ambas equipes, mas contou com decisão controvérsia da arbitragem.

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O melhor lance do jogo foi o gol anulado de Patrick Vieira, da equipe visitante. Aos 14 minutos do segundo tempo, Daniel Costa cruzou na segunda trave e o meia completou para as redes, mas o árbitro viu falta do jogador do São Bento, anulando o gol.

VEJA CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTAO resultado deixa o Santo André na vice-liderança do Grupo A, com seis pontos e atrás do Corinthians, que soma 14 pontos e tem dois jogos a mais. O São Bento, ainda sem vencer, segue na lanterna do Grupo B.