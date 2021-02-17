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futebol

Com planejamento para 2021 'acelerado', Ceará oficializa cinco contratações

Além do goleiro João Ricardo, chegam ao Alvinegro de Porangabuçu o zagueiro Anderson Jordan, os meio-campistas Willian Oliveira e Marlon além do centroavante Jael...
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Publicado em 

17 fev 2021 às 12:59

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 12:59

Crédito: Atacante defendeu duas equipes no Japão antes de retornar ao futebol brasileiro (Divulgação/Ceará
A manhã dessa quarta-feira (17) foi bastante movimentada quando o assunto é a rede social oficial do Ceará que se dedicou bastante na oficialização de cinco nomes contratados pelo Vozão. >O que ainda pode ser buscado pelo Vozão no BR-2020Tratam-se do goleiro João Ricardo e do meio-campista Willian Oliveira, ambos tendo como última equipe a Chapecoense, além do zagueiro Anderson Jordan (que defendeu o Botafogo-SP na Série B de 2020), do meio-campista Marlon, antes no rival Fortaleza, e do centroavante Jael, ex-Grêmio e que estava desde 2019 no futebol japonês.
A mobilização do Vozão já pensando na próxima temporada tem sido intensa pois, logo depois da derrota para o Fluminense, o clube havia comunicado que Samuel Xavier, Diogo Silva e Eduardo Brock não continuariam no Alvinegro.
Além disso, Luiz Otávio, Fabinho e Fernando Sobral tiveram seus acordos prorrogados e foram colocados antecipadamente em período de férias, retornando no dia 1° de março para os treinos com olhares no estadual de 2021 onde o time é o atual vice-campeão.
Porém, antes de pensar exclusivamente no ano futebolístico de 2021, o Ceará precisa assegurar sua vaga na Copa Sul-Americana ou mesmo buscar a hoje distante vaga na Pré-Libertadores via Brasileirão. Tendo 46 pontos, o Vozão é o 12° colocado e tem nas duas rodadas restantes partidas contra os já rebaixados Coritiba e Botafogo.

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