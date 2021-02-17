Com planejamento para 2021 'acelerado', Ceará oficializa cinco contratações

Crédito: Atacante defendeu duas equipes no Japão antes de retornar ao futebol brasileiro (Divulgação/Ceará

A manhã dessa quarta-feira (17) foi bastante movimentada quando o assunto é a rede social oficial do Ceará que se dedicou bastante na oficialização de cinco nomes contratados pelo Vozão. >O que ainda pode ser buscado pelo Vozão no BR-2020Tratam-se do goleiro João Ricardo e do meio-campista Willian Oliveira, ambos tendo como última equipe a Chapecoense, além do zagueiro Anderson Jordan (que defendeu o Botafogo-SP na Série B de 2020), do meio-campista Marlon, antes no rival Fortaleza, e do centroavante Jael, ex-Grêmio e que estava desde 2019 no futebol japonês.

A mobilização do Vozão já pensando na próxima temporada tem sido intensa pois, logo depois da derrota para o Fluminense, o clube havia comunicado que Samuel Xavier, Diogo Silva e Eduardo Brock não continuariam no Alvinegro.

Além disso, Luiz Otávio, Fabinho e Fernando Sobral tiveram seus acordos prorrogados e foram colocados antecipadamente em período de férias, retornando no dia 1° de março para os treinos com olhares no estadual de 2021 onde o time é o atual vice-campeão.