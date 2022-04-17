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Com placar magro, São Paulo vence o Avaí Kindermann pelo Campeonato Brasileiro Feminino

Em Cotia, o Tricolor paulista venceu a equipe adversária por 1 a 0, com gol de Thaís Regina...
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Publicado em 

17 abr 2022 às 20:11

Publicado em 17 de Abril de 2022 às 20:11

A equipe feminina do São Paulo venceu o Avaí Kindermann neste domingo (17) por 1 a 0, com gol de Thaís Regina. A partida foi válida pelo Campeonato Brasileiro Feminino. GALERIA> ATUAÇÕES: São Paulo é dominado pelo Flamengo e apenas Calleri se salvaAs equipes se enfrentaram em Cotia. O Tricolor paulista abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. Thaís Regina marcou o primeiro gol de cabeça, após um cruzamento de falta da Micaelly. A primeira etapa da partida foi marcada por uma pressão maior por parte do São Paulo em cima do Avaí Kindermann.O segundo tempo começou com algumas tentativas de contra-ataque por parte do Avaí Kindermann, que buscava equilibrar o placar, e tentou uma finalização perigosa ainda nos primeiros minutos. A equipe adversária colocou o Tricolor paulista em perigo em alguns momentos, mas o São Paulo dominou a partida em um modo geral, mesmo desperdiçando chances de garantir uma vantagem maior no placar.O Tricolor paulista feminino volta a jogar contra o ESMAC no próximo domingo (24), às 15h, pela sétima rodada do Brasileirão Feminino A1.
Crédito: SãoPaulovenceuoAvaíKindermannpeloBrasileirãoFeminino(Reprodução/SãoPauloFC

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