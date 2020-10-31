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Com placar magro, Manchester City bate o Sheffield United e sobe posições no Inglês

Kyle Walker marca o único gol da vitória, que deixa os Citizens na 7º colocação do Inglês...

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 11:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 out 2020 às 11:27
Crédito: Elenco do City comemora o gol de Walker (Catherine Ivill / POOL / AFP
Após empatar com o West Ham na última rodada, o Manchester City voltou a vencer no Campeonato Inglês. Neste domingo, pela 7ª rodada da competição, os Citizens derrotaram o Sheffield United por 1 a 0, fora de casa, com gol de Kyle Walker. Não foi uma atuação de gala da equipe de Guardiola, mas o suficiente para deixar a parte de baixo da tabela e se aproximar do G-4.PRESSÃO DÁ RESULTADOMesmo com uma série de desfalques, o City controlou as ações dede o início da partida e construiu chances com naturalidade, principalmente pelo esquerdo com Sterling. Com grande volume de jogo, os visitantes chegaram ao gol aos 27 minutos. De Bruyne achou ótimo passe para Walker, que finalizou rasteiro de fora da área para abrir o placar. O City teve até chance de ampliar na etapa inicial, mas parou na boa atuação de Ramsdale, goleiro do Sheffield.
SUSTOS NOS CITIZENSNa volta do intervalo, a equipe comandada por Pep Guardiola diminuiu o ritmo e a partida ficou mais equilibrada. Atrás do placar, o Sheffield passou a se soltar mais ao ataque e conseguiu levar perigo ao gol de Ederson em algumas descidas. No entanto, o goleiro brasileiro teve uma partida segura quando foi exigido e garantiu a vitória magra dos Citizens.
SALTO NA TABELACom o resultado, o Manchester City atingiu os 10 pontos e subiu oito posições na tabela. Agora, a equipe de Pep Guardiola ocupa a 7ª posição e se aproxima da briga do G-4. Já o Sheffield segue sem vencer na temporada e amarga a 19ª posição, com apenas um ponto conquistado.

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