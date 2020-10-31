Com placar magro, Manchester City bate o Sheffield United e sobe posições no Inglês

Após empatar com o West Ham na última rodada, o Manchester City voltou a vencer no Campeonato Inglês. Neste domingo, pela 7ª rodada da competição, os Citizens derrotaram o Sheffield United por 1 a 0, fora de casa, com gol de Kyle Walker. Não foi uma atuação de gala da equipe de Guardiola, mas o suficiente para deixar a parte de baixo da tabela e se aproximar do G-4.PRESSÃO DÁ RESULTADOMesmo com uma série de desfalques, o City controlou as ações dede o início da partida e construiu chances com naturalidade, principalmente pelo esquerdo com Sterling. Com grande volume de jogo, os visitantes chegaram ao gol aos 27 minutos. De Bruyne achou ótimo passe para Walker, que finalizou rasteiro de fora da área para abrir o placar. O City teve até chance de ampliar na etapa inicial, mas parou na boa atuação de Ramsdale, goleiro do Sheffield.